Hessen: „Armutsrisiko ist kontinuierlich gestiegen“

Von: Gregor Haschnik

Bei einem sozialpolitischen Abend mit Fachleuten und Abgeordneten im Frankfurter Haus am Dom wird über die zunehmende Armut diskutiert - die Alleinerziehende besonders betrifft.

Das Armutsrisiko ist in Hessen höher als in Westdeutschland und Gesamtdeutschland“, sagt Ernst-Ulrich Huster, der als Sachverständiger am Landessozialbericht beteiligt war. „Seit 2010 haben wir kontinuierlich einen Anstieg der Armutsrisikoquoten.“ Auf zuletzt 18,3 Prozent. Neben Erwerbslosen, Niedriglöhner:innen und Menschen mit Migrationsgeschichte seien vor allem Alleinerziehende stark gefährdet.

Unter dem Motto „Inflation, Mietenwahnsinn und wachsende Armut – Hessen vor den Landtagswahlen“ diskutierten am Montagabend Fachleute und Parteienvertreter:innen im Frankfurter Haus am Dom. Die Debatte wurde vom DGB und von der Katholischen Akademie veranstaltet, in Kooperation mit der FR. Landtagskorrespondentin Jutta Rippegather und Thomas Wagner vom Haus am Dom moderierten.

Rippegather hakte bei Ulrike Peschelt-Elflein, der Vizevorsitzenden des Vereins alleinerziehender Mütter und Väter, nach, wie die Situation der Familien konkret aussehe. Paschelt-Elflein berichtete, dass 80 Prozent der Alleinerziehenden einen mittleren bis hohen Bildungsabschluss hätten. Etwa 70 Prozent der Mütter mit Kindern über zehn Jahre arbeiteten – und dennoch seien viele auf Sozialleistungen angewiesen. Das liege etwa an niedrigen Löhnen, hohen Mieten und daran, dass sich Vollzeitstellen oft nicht mit Betreuungszeiten vereinbaren ließen. Das müsse dringend geändert werden. Zudem machte die Expertin auf ein besonderes Problem aufmerksam: Weil Wohngeld nur bei bestimmten Wohnungsgrößen fließt, haben Alleinerziehende oft kein eigenes Zimmer, teilen sich eines mit ihrem Kind, schlafen bis zum Auszug des Nachwuchses auf der Couch. Die Regel müsse angepasst und der Mehrbedarf berücksichtigt werden, forderte Peschelt-Elflein.

In der Debatte sagte Yanki Pürsün (FDP), die Arbeitsbedingungen für Erzieher:innen müssten so attraktiv gestaltet werden, dass die Zahl der Bewerbenden steigt. Petra Heimer (Linke) plädierte für eine kostenfreie, qualitativ hochwertige Betreuung, was das Armutsrisiko senken würde. Ralf-Norbert Bartelt (CDU) betonte, der Fachkräftemangel lasse sich nicht ohne eine „massive Anwerbung“ im Ausland beheben.

Zu den Problemen Erwerbslosigkeit und Niedriglöhne erklärte Marcus Bocklet (Grüne), mit dem „Bürgergeld“ sei das „Recht auf Weiterbildung“ verankert worden. Er erhoffe sich davon einen „starken Schub gegen Armut“. Es sei aber wichtig, die Jobcenter dafür adäquat auszustatten. Lisa Gnadl (SPD) sagte, es sei wichtig dafür zu sorgen, dass häufiger allgemeinverbindliche Tarifverträge gelten. Wie das gelingen kann, müsse mit den Gewerkschaften beraten werden. Zudem verlangte sie ein „wirksames“ Tariftreue- und Vergabegesetz des Landes, um Lohndumping zu vermeiden.

Auf der Youtube-Seite des Hauses am Dom steht ein Video von der Debatte.