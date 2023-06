Hessen: Anschlagsopfer verunglimpft

Von: Gregor Haschnik

Das Amtsgericht Hanau verurteilt einen Mann zu einer Geldstrafe, weil er Opfer des Terroranschlags von Hanau diffamiert hat.

Weil er Opfer des rassistischen Anschlags vom 19. Februar 2020 verunglimpfte, hat das Amtsgericht Hanau einen Angeklagten bereits in der vergangenen Woche zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro verurteilt. Wie ein Sprecher auf Anfrage jetzt der FR mitteilte, hält das Gericht es nach einer mündlichen Verhandlung für erwiesen, dass der Mann vor der Initiative 19. Februar Ermordete als „Drogendealer“ bezeichnete. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

In der Initiative, die in der Nähe des ersten Anschlagsortes am Heumarkt ihre Räume hat, haben sich Hinterbliebene, Überlebende und Unterstützer:innen zusammengeschlossen. Bei seiner Entscheidung stützte sich das Gericht unter anderem auf Aussagen von Zeug:innen. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Hanau ebenfalls angeklagten Beleidigung - der Verdächtige soll zwei Mitgliedern der Initiative den Mittelfinger gezeigt haben – sei ein Teilfreispruch erfolgt, da „die Tat nicht nachgewiesen werden konnte“, so der Sprecher.

Aufgrund einer früheren Verurteilung muss der Angeklagte eine Gesamtgeldstrafe von 2100 Euro zahlen. Vor Gericht hatte er die Vorwürfe bestritten und behauptet, es könne sich bei der Bezeichnung um eine wahre Tatsachenbehauptung handeln.

Es ist nicht der erste Prozess wegen Hetze gegen Betroffene des Terrors. So verurteilte das Landgericht Hanau den Vater des Attentäters 2022 wegen Beleidigung zu 4800 Euro Geldstrafe. Er hatte unter anderem Opferangehörige als „wilde Fremde“ bezeichnet.