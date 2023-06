Hessen: Angebotsmieten steigen weiter

Hessen

Von Gregor Haschnik schließen

Der landesweite Schnitt bei den angebotenen Nettokaltmieten liegt nun bei 11,30 Euro pro Quadratmeter. Dabei gibt es große regionale Unterschiede.

Die durchschnittliche Angebotsmiete in Hessen ist auch im vergangenen Jahr gestiegen, aber etwas schwächer als in den Jahren zuvor: Sie lag 2022 – netto und kalt – bei 11,30 Euro pro Quadratmeter und damit 0,9 Prozent höher als 2021. Die höchsten Teuerungsraten wurden in den Jahren 2016 (5,7 Prozent), 2018 (5,2 Prozent) und 2020 (4,8 Prozent) verzeichnet. Vor zwei Jahren betrug der Wert 1,8 Prozent. 2014 wurde der Mietpreis im Schnitt noch auf 8,50 Euro beziffert.

Bei der Höhe und Entwicklung der Mieten bestehen regional große Unterschiede zwischen den teuren Ballungsräumen und den vergleichsweise günstigen strukturschwächeren Regionen (siehe Infokasten).

Die Angaben basieren auf einer Berechnung des Darmstädter Instituts für Wohnen und Umwelt (IWU), das dafür auf Zahlen des Anbieters IDN-Immodaten zurückgegriffen hat. Die Informationen stehen in der Antwort von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Jan Schalauske (Linke).

Unter Angebotsmieten versteht man Preise, zu denen Wohnungen auf dem Markt angeboten werden. Firmen wie IDN-Immodaten werten für Statistiken unter anderem Anzeigen auf Immobilienportalen aus.

Große regionale Unterschiede Die höchsten Angebotsnettokaltmieten gab es 2022 in Frankfurt (im Schnitt 15,50 Euro pro Quadratmeter), Darmstadt (13 Euro), Main-Taunus-Kreis (12,50 Euro), Hochtaunuskreis, Offenbach (je 12,40 Euro) und Wiesbaden (12,20 Euro), die niedrigsten in den Kreisen Werra-Meißner (6,10 Euro), Hersfeld-Rotenburg (6,70), Waldeck-Frankenberg und Vogelsberg (je 6,90). Mit die höchsten Anstiege wurden in den Großstädten verzeichnet. In Offenbach etwa lag die Angebotsmiete 2014 noch bei 8,80, in Darmstadt bei 9,80 Euro. Doch gerade in den Kreisen in der Nähe dieser Städte wurden die angebotenen Nettokaltmieten ebenfalls deutlich angehoben, in Darmstadt-Dieburg zum Beispiel von 7,70 Euro (2014) auf 10,80 Euro (2022). gha

Aus Al-Wazirs Antwort geht auch hervor, dass die durchschnittliche Mietbelastung etwas zugenommen hat. Laut dem Mikrozensus, für den ein Prozent der Bevölkerung befragt wird, gaben hessische Haushalte im vorigen Jahr 29,6 Prozent ihres Einkommens für die Bruttokaltmiete aus. Diese umfasst die Nettokaltmiete und Betriebskosten, jedoch lediglich die verbrauchsunabhängigen. Im Jahr 2018 betrug der Belastungswert noch 28,2 Prozent.

Den geringeren Preisanstieg bei den Angebotsmieten führt die Landesregierung auf von ihr eingesetzte Instrumente wie die Preisbremse bei Wiedervermietung und die Kappungsgrenze zurück, die in rund 50 Kommunen gelten. Letztere soll dafür sorgen, dass Mieten innerhalb von drei Jahren nicht um mehr als 15 Prozent angehoben werden. Zudem verwies das Ministerium darauf, dass 2021 zum ersten Mal wieder mehr Sozialwohnungen gebaut worden als aus der Bindung gefallen seien. 2022 wurde die Zahl der Wohnungen um 1600 weitere auf gut 82 000 erhöht und kürzlich die Förderung beim Bau von Sozialwohnungen erhöht.

Kritiker:innen wie der Mieterbund bemängeln, dass die bisherigen Maßnahmen vor allem auf dem angespannten Wohnungsmarkt im Rhein-Main-Gebiet nicht ausreichten. Schalauske sieht derzeit einen „eklatanten Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Verbindung mit der schlimmsten Baukrise der letzten Jahrzehnte“. Notwendig seien ein „Sofortprogramm für die Schaffung von 10 000 Sozialwohnungen pro Jahr durch nicht profitorientierte Gesellschaften sowie ein konsequentes Vorgehen gegen Mietenwahnsinn, Verdrängung und spekulativen Leerstand“.