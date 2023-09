Hessen: 63 000 Wohnungen fehlen

Von: Gregor Haschnik

Am Donnerstag ist die hessische Wohnungsmarktstudie des Pestel-Instituts vorgestellt worden. Der Mangel an Wohnraum droht sich weiter zu verschärfen.

In Hessen fehlten Ende des vergangenen Jahres etwa 63 000 Wohnungen. Besonders groß war der Mangel im Rhein-Main-Gebiet und in der Stadt Kassel und trug dort zu hohen Preisen bei. Um den Bedarf der – vor allem durch Zuzug und Zuwanderung – wachsenden Bevölkerung zu decken, müssten jährlich 30 000 Einheiten neu gebaut werden, was rund 50 Prozent mehr wären als aktuell.

Das geht aus der am Donnerstag in Frankfurt vorgestellten hessischen Wohnungsmarkt-Studie des Pestel-Instituts hervor. Auftraggeber waren die Gewerkschaften Verdi, GEW, IG BAU und der DGB sowie der Mieterbund. Das Institut mit Sitz in Hannover stützt sich bei seiner Studie unter anderem auf Daten des Statistischen Bundesamtes sowie des Landesamtes und stellt auch eigene Berechnungen an.

Aufgrund des demografischen Wandels werde die Zahl der Erwerbsfähigen von 2022 bis 2035 um neun Prozent zurückgehen, weshalb Hessen und seine relativ starke Wirtschaft auf Zugewanderte angewiesen seien, ihnen aber genug Wohnraum bieten müssten, erklärte Matthias Günther, Vorstand des Pestel-Instituts.

Seinen Angaben zufolge besteht bei den Sozialwohnungen – aktuell stehen landesweit 80 000 zur Verfügung – das größte Defizit. Ungefähr 800 000 Haushalte hätten Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein, 450 000 seien armutsgefährdet. Die Suche nach einer geförderten Wohnung „gleicht oft einer Lotterie“. Angesichts der in den Ballungsräumen hohen Mieten hätten aber auch Teile der Mittelschicht große Probleme, etwas Bezahlbares zu finden.

Derzeit deutet einiges darauf hin, dass sich der Mangel verschärft und die Mieten weiter steigen: Zum einen ist die Bautätigkeit etwa wegen hoher Zinsen und Materialkosten zurückgegangen. Zum anderen wies Günther darauf hin, dass es sich bei einem hohen Anteil der verfügbaren Wohnungen um alte handele, die energetisch saniert werden müssten und teurer würden. Gleichzeitig stiegen die Reallöhne kaum.

Günther appellierte an das Land, gegenzusteuern und sich auf die Schaffung geförderter und bezahlbarer Wohnungen zu konzentrieren, hochpreisige Angebote gebe es zuhauf.

Ein Schwerpunkt bei der Bauoffensive müsse auf kleinen, seniorengerechten Einheiten liegen, weil die Nachfrage in diesem Segment weiter steigen werde.

Gert Reeh, Vorsitzender des Landesverbandes Hessen des Deutschen Mieterbundes, erklärte, die Erfahrungen seiner Mitglieder bestätigten zentrale Befunde der Studie: Sie hätten etwa nach einer Kündigung wegen Eigenbedarf so gut wie keine Chance, eine neue günstige Wohnung zu finden, gerade in den Ballungsräumen. Ein Grund sei die Tendenz, hochpreisige Objekte und Einfamilienhäuser zu bauen.

Reeh schlug vor, mehr Gebäude aufzustocken und Bürogebäude umzuwandeln. Auch müsse die Landesbauordnung Hürden etwa beim Bauen im Bestand beseitigen. Michael Rudolph, Chef des DGB Hessen-Thüringen, sagte, angesichts eines solchen Mangels an Sozialwohnungen könne die Landesregierung den gestoppten Rückgang nicht als Erfolgsmeldung verkaufen. Rudolph forderte unter anderem eine dauerhafte Sozialbindung und eine „Revitalisierung“ öffentlicher, genossenschaftlicher und gemeinnütziger Wohnungsunternehmen. Zudem sollten geförderte Wohnungen auch über Modernisierungen und den Ankauf von Belegrechten geschaffen werden.

Das Land hatte Kritik an seiner Wohnungsbaupolitik widersprochen und unter anderem auf „Rekordinvestitionen“ in sozialen Wohnraum, eine erhöhte Bauförderung und Instrumente wie die ausgeweitete Mietpreisbremse verwiesen.