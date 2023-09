Hessen: 45 Kurse zur Alphabetisierung

Hessen

Von Gregor Haschnik schließen

Für Zugewanderte gibt es an Berufsschulen ein Angebot, das den Übergang in Regelklassen oder Ausbildung erleichtern soll.

Für zugewanderte Schüler:innen, die nicht lesen und schreiben konnten, hat es im Juni 2023 an öffentlichen beruflichen Schulen in Hessen insgesamt 45 Alphabetisierungskurse gegeben. Diese werden eingerichtet, wenn Seiteneinsteiger:innen aus den Intensivklassen der Schulen in Kleingruppen alphabetisiert werden müssen, ihre Zahl jedoch nicht den Aufbau einer ganzen Klasse erfordert.

An allgemeinbildenden Schulen waren 26 solcher Klassen eingerichtet, die in Jahrgangsstufe 2 beginnen. Hessenweit wurden insgesamt 2800 zugewanderte Schüler:innen ohne schulische Vorkenntnisse gezählt, die grundständig alphabetisiert werden mussten. Eine Alphabetisierung in lateinischer Schrift brauchten mehr als 4600 Schüler:innen.

Das geht aus der Antwort von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) auf Kleine Anfragen der Landtagsabgeordneten Yanki Pürsün und Moritz Promny (beide FDP) hervor.

Die sogenannten Intea-Klassen an beruflichen Schulen – die Abkürzung steht für Integration durch Anschluss und Abschluss – richten sich an Seiteneinsteiger:innen zwischen 16 und 18 Jahren und dauern bis zu zwei Jahre. Zudem können im Rahmen eines Sonderprogramms auch Geflüchtete, die 18 bis 21 Jahre alt sind, teilnehmen. Die Klassen sollen grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache sowie beruflicher Fachsprache vermitteln und einen Übergang in andere Schulformen oder die Berufswelt ermöglichen. Dabei bekommen die Schüler:innen auch sozialpädagogische Unterstützung.

Nach Angaben von Lorz haben in der Zeit von November 2018 bis März 2023 insgesamt mehr als 11 350 Seiteneinsteiger:innen Intensivklassen an beruflichen Schulen besucht. 2720 Schüler:innen hätten bis März dieses Jahres an hessische Regelschulen wechseln können, „wobei das primäre Ziel von Intensivklassen an beruflichen Schulen der Übergang in eine duale Ausbildung ist“. 1150 Teilnehmende machten im Anschluss an das Intensivangebot bislang eine Berufsvorbereitung, rund 500 eine Ausbildung.

Knapp die Hälfte der Seiteneinsteiger:innen an beruflichen Schulen besuchte nach März dieses Jahres weiterhin eine Intensivklasse. Ein weiterer Teil sei nicht mehr im hessischen Schulsystem, was vor allem an der „hohen Fluktuation“ liege, so Lorz.

Vertreter:innen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatten in den vergangenen Jahren die Bedingungen in den Intensivklassen kritisiert und eine bessere Ausstattung gefordert, etwa im Kreis Groß-Gerau. Dort beklagten die Lehrkräfte beispielsweise, es gebe zu wenig Personal und zu große Intea-Klassen. Dies sei auch deshalb problematisch, weil relativ viele Schüler:innen noch nicht alphabetisiert seien.

Das Kultusministerium verweist darauf, dass die Klassengrößen begrenzt seien, Stellen bei Bedarf zugewiesen würden und die Fortbildung hessischer Lehrkräfte im Bereich Alphabetisierung eine zentrale Rolle einnehme. In den vergangenen Jahren hätten 1320 Lehrer:innen dafür an mehrtägigen Veranstaltungen teilgenommen.