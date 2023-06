Hessen: 25 Pflegeheime mussten schließen

Von: Gregor Haschnik

Finanzielle und personelle Probleme machen Pflegeeinrichtungen seit 2021 zunehmend zu schaffen. 25 Heime haben den Betrieb eingestellt.

Zahlreiche Pflegeheime sind in Schwierigkeiten geraten. Nach Angaben der Betreuungs- und Pflegeaufsicht Hessen (BPAH) mussten seit Januar vergangenen Jahres 25 teil- und vollstationäre Einrichtungen schließen, darunter 17 private und acht gemeinnützige Betriebe. Zu den Ursachen zählten Scheitern an gesetzlichen Vorgaben, etwa bei personellen Standards, an notwendigen Sanierungen und Umbauten sowie fehlende Nachfrage und andere betriebswirtschaftliche Gründe, unter anderem Insolvenz. Darüber hinaus wurden Nachfolgeprobleme und abgelaufene Pacht- oder Mietverträge für die Immobilie angegeben.

Aktuell gibt es in Hessen rund 900 vollstationäre und 300 teilstationäre Einrichtungen, die Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege anbieten. Bei ambulanten Diensten, bei denen es ebenfalls eine ganze Reihe von Schließungen gab, sieht das Hessische Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen hierfür keine Meldepflicht vor. Deshalb liegt für diesen Bereich keine belastbare Statistik vor. Nach jüngsten vom Land bekanntgegebenen Zahlen (Stand 2021) waren zuletzt 306 000 Hess:innen, die 60 Jahre und älter waren, pflegebedürftig.

Wie das Ministerium kürzlich auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Rainer Rahn (fraktionslos) antwortete, sind zwei weitere Meldungen über geplante Betriebsschließungen eingegangen. Bei den bereits vollzogenen hätten alle Bewohner:innen beziehungsweise Gäste in der Tagespflege zügig eine Wohn- oder Versorgungsalternative erhalten. Das Gesetz verpflichtet die Betriebe dazu, für angemessenen Ersatz für die Pflegebedürftigen zu sorgen und sich an Umzugskosten zu beteiligen.

Laut Sozialminister Kai Klose (Grüne) haben die Firmen nicht nach gezielten Hilfen gefragt, um das Aus eventuell noch abzuwenden. Die Landesregierung habe aber etwa mit dem zweiten „Corona-Soforthilfeprogramm“ Pflegeeinrichtungen in 286 Fällen finanzielle Unterstützung gewährt bei Investitionskosten.

Die Pandemie hat bei einigen Firmen zu einer Schieflage geführt, zum Beispiel durch einen größeren Aufwand bei der Hygiene. Später kamen höhere Kosten für Energie, Lebensmittel und Personal hinzu, vor allem durch das Tariftreuegesetz für Pflegekräfte. Damit sich die Lage bessere, setze sich Hessen auf Bundesebene für aufenthaltsrechtliche Erleichterungen für Fachkräfte im Pflegebereich ein. Zudem stelle es jährlich fünf Millionen Euro für neue Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen bereit.

Die Landesgruppe Hessen des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) plädiert unter anderem für mehr finanzielle Hilfen durch das Land, etwa eine Übernahme der Investitionskosten in der Altenhilfe, und eine leichtere Anwerbung ausländischer Fachkräfte. Eva-Maria Müller ist im Vorstand des BPA-Landesverbands und führt das Pflegeteam Rhönstern, das ambulante Versorgung und Tagespflege anbietet. Die bereits bekannten Schließungen, sagt sie, „sind nur die Spitze des Eisbergs“, vor allem bei kleineren Firmen, die einen Großteil der Pflege auf dem Land übernähmen, weil diese für Konzerne nicht lukrativ sei. Erst kürzlich gab ein ambulanter Dienst in ihrer Region auf.

Müller selbst ist nicht in Schwierigkeiten, aber auch deshalb, weil sie zusätzlich etwa Hausnotruf und Hauswirtschaft anbietet. Die Pflegedienstleiterin fordert weniger Regulierung und Bürokratie sowie höhere Sätze für pflegerische Tätigkeiten. Für einen Verbandswechsel zum Beispiel zahlt die Kasse lediglich etwas mehr als acht Euro. Das sei auch angesichts der Anfahrtskosten und des Stundenlohns der Fachkräfte eindeutig zu wenig.

Das Tariftreuegesetz sei eine sehr gute Sache, „ich gönne es meinen Mitarbeitenden“, aber die Refinanzierung sei für viele kaum zu schaffen. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, müsse stärker vermittelt werden, dass Pflege „ein toller, gut bezahlter Beruf“ sei. Auch seien Erleichterungen bei der Arbeitserlaubnis erforderlich.

Zwei Frauen aus Syrien – die Müller auch wegen der gestiegenen Nachfrage nach dem Aus eines anderen Betriebs gerne nehmen würde – wollten eine Ausbildung bei ihr machen. Doch es gab Probleme mit den Papieren.