Heiß begehrtes Brennholz

Teilen

Hohe Nachfrage, leer gefegter Markt: Wegen der explodierenden Gaspreise steigen viele Menschen auf Brennholz um - auch im Taunus. dpa © dpa

Nachfrage im Landkreis ist hoch, doch das Angebot hinkt hinterher

Hochtaunus - Denjenigen, die ihre Heizkostenabrechnung aus dem vergangenen Jahr bezahlt haben, dürfte ob der Preise zugleich heiß und kalt geworden sein. Findige Bürger dachten sich da offenbar, dass sie anstelle von teurem Öl nur genügend Brennholz kaufen müssten und dies in Kaminen und Öfen verfeuern könnten. Dieser Trend hat sich so stark fortgesetzt, dass nun wegen immens angestiegener Feinstaubwerte offen über ein Verbot der Holzbrennöfen und Pelletheizungen diskutiert wird.

Die Tendenz, Holz als Brennstoff zu nutzen, hat sich auch in den Verkaufszahlen von Holz im Hochtaunuskreis niedergeschlagen. „Man hat ganz klar gemerkt, dass die Leute alles, was nur irgendwie brennen kann, wie wild gekauft haben“, sagt Marc Humez, Geschäftsführer der Holzagentur-Taunus GmbH. „Früher wurde als Brennholz fast nur abgelagerte Buche genutzt“, so Humez. In diesem Jahr sei es den Leuten egal gewesen. Ob Buche, Eiche oder alte Nadelholzpolter: Alles wurde in den Ofen geworfen. Auch frisches, nicht abgelagertes Holz - was der Hauptgrund dafür war, dass die Feinstaubwerte massiv in die Höhe getrieben wurden. „Somit war mir schon sehr früh klar, dass die Deutsche Umwelthilfe da einschreiten wird“, so Humez. Aus diesem Grund wundert ihn die Diskussion um ein mögliches Verbot von Holzbrennöfen und Pelletheizungen nicht.

Der Preis für Holz ist wegen der immensen Nachfrage stark angestiegen. „2019, in den Kalamitätsjahren, haben wir gerade mal einen Euro pro Festmeter bekommen. Dann hat sich im Laufe des Jahres 2021 das Blatt gewendet - die Leute waren auf einmal wieder bereit, für Holz zu zahlen“, so Humez. Früher hätten die Brennholzpreise bei 50 bis 55 Euro pro Festmeter für Einheimische gelegen. „In diesem Jahr sind es 65 Euro für Weilroder und 75 für Auswärtige“, so der Geschäftsführer der Holzagentur.

„Wir sind regelrecht überrannt worden“

Ähnlich sieht es auch bei den Kommunen im Vordertaunus aus: Der Preis für Polterholz in Friedrichsdorf beispielsweise beträgt ebenfalls 65 Euro pro Festmeter. Der Run auf verschiedene Hölzer habe aber zum Teil dazu geführt, dass Bestellungen aus 2022 erst in diesem Jahr geliefert werden konnten. „Wir sind hier von Anfragen regelrecht überrannt worden. Einige kamen sogar aus Berlin“, berichtet Revierförster Philipp Gerhardt.

In den Kommunen mit hoher Nachfrage ist das Vorgehen klar: Trotz der vielen Anfragen - das Holz, welches etwa im Friedrichsdorfer Forst produziert worden ist, steht ausdrücklich nur Käufern mit Hauptwohnsitz in Friedrichsdorf zur Verfügung. So hält es auch das Forstamt Königstein. Dort türmten sich ebenfalls die Anfragen, vor allem im Jahr 2022. Um möglichst viele Kunden bedienen zu können, wurde die Abgabemenge landesweit gedeckelt. Privathaushalte bekommen maximal zehn Festmeter Holz; auch für gewerbliche Kunden wurde die Abgabe begrenzt. Wie sich der Brennholzpreis in diesem Jahr entwickeln wird, lässt sich indes noch nicht verlässlich prognostizieren. „Der Run wird erst ab Oktober losgehen. Und wie es sich tatsächlich entwickelt, wird sich erst dann zeigen, wenn die Bundesregierung Fakten geschaffen haben sollte“, sagt Humez. Auch Försterin Pfaff kann keine konkreten Angaben machen. Momentan sei frisches Holz ohnehin kein Thema. „Es ist Brut- und Setzzeit, da holen wir kein Holz aus dem Wald heraus“, betont Pfaff.

Der Bundesverband für Brennholzhandel vermutet, dass die Nachfrage im nächsten Jahr wieder sinken könnte, da aktuell viel mehr Brennholz eingekauft werde, als dies nötig sei. Das könne dazu führen, dass im kommenden Jahr die Restbestände der Haushalte zunächst verbraucht werden müssen. Die Preise für Holz seien im Vergleich zu den Gaspreisen dennoch günstiger, so der Verband.