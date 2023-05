Hattsteinweiher ist bereit

Die städtischen Mitarbeiter haben alle Einrichtungen am Hattsteinweiher kontrolliert und saniert. burger © bur

Sicherheitsdienst kontrolliert und nimmt Parkgebühr / Grillen und Feuer verboten

USINGEN - Rund 4500 Quadratmeter Freizeitfläche und etwa 1500 Quadratmeter Wasserfläche - da hat der Bauhof ordentlich zu tun. Und dessen Mitarbeiter waren bereits in Aktion, denn der Hattsteinweiher nebst Liegewiese und sanitären Einrichtungen ist fit für den Ansturm. Zwar hat terminlich die Badesaison bereits begonnen, selbst die Freibäder haben auf, aber bei Wassertemperaturen um die 13 Grad und den noch immer kalten Nächten ist der Sprung in den Weiher kein Badevergnügen.

Immerhin: Die sanitären Anlagen sind geputzt, ein behindertengerechter Toiletten-Container ist geordert. Auch sind die Trenn-Leinen im Hattsteinweiher festgemacht und zeigen, wo gebadet werden darf und wo die Fische Ruhezonen haben. Entfernt werden mussten schon vor zwei Jahren alle Einrichtungen, die zum Springen in die Fluten verlockt hätten - wie etwa der lange Steg. Haftungsfragen haben dies nötig gemacht.

Neu sind die kleinen Duschen an der Wiese, denn sie waren in die Jahre gekommen, auch die Treppenabgänge zum Strand sind abgesichert und überarbeitet. Das Grün wurde zurückgeschnitten, der Strand gesäubert. Bewacht gebadet werden kann allerdings nur an den Wochenenden, wenn die Freiwilligen der DLRG Dienst machen. Generell gilt die Eigenverantwortung, vor allem, wenn Kinder im Spiel sind. Sprich: Eltern sollten die Sprösslinge im Blick haben.

An vielen Stellen hat die Verwaltung Hinweisschilder angebracht, die auch gelesen werden sollten. Unter anderem ist das Mitbringen von Tieren verboten, alle Arten von Wassersportgeräten ebenfalls. Zudem sollten auch die Tiere am Weiher, ob über oder unter Wasser, nicht gefüttert werden. Und die Toilettenanlagen sind schnell erreichbar - dass der Weiher in den vergangenen Jahren immer wieder „gekippt“ ist, lag nicht nur an den heißen Temperaturen. Zelten sowie offenes Feuer und Grillen sind verboten - nebenan ist der Kiosk und bietet einiges gegen Hunger und Durst. Für die Anfahrt des Weihers gilt wieder die Parkgebühr vom vergangenen Jahr, fünf Euro sind es.

Wer nur zu den Gaststätten möchte und durchfährt, zahlt auch, kann aber die Kosten bei den Gastronomen verrechnen. Mit diesem Geld wird auch der Sicherheitsdienst bezahlt, der auf jeden Fall an heißen Wochenenden an der Schranke zu finden ist, bei schlechtem Wetter natürlich nicht. Während der Ferien waren die Aufpasser 2022 ganztägig vor Ort.

Schon 2022 hat die Stadt im oberen geschotterten Parkplatzbereich drei Behindertenparkplätze ausgewiesen, die bei vorliegender Berechtigung frei genutzt werden können. Und die barrierefreie und behindertengerechte mobile Toilettenkabine steht seitlich der DLRG-Hütte und ist mit den gängigen EU-Schlüsseln nutzbar. Speziell ausgewiesene Parkplätze gibt es übrigens seit 2022 auch für Motorradfahrer. Diese befinden sich gegenüber der als Parkplatz genutzten Wiesenfläche und können und sollten von dieser Besuchergruppe entsprechend genutzt werden.

Wer sich noch einmal über die Wasserqualität informieren möchte, kann dies an der großen Schautafel tun, dort findet sich der jeweils aktuelle Aushang der Prüfberichte.