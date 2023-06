Harmonie und Wandel

Von: Meike Kolodziejczyk

Tageslicht und Tansparenz: Das Casals Forum innen. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Nachhaltig, alltagstauglich, zukunftsweisend: Der „Tag der Architektur“ am kommenden Wochenende rückt Standards und Ansprüche der Zeit in den Mittelpunkt

Es ist heiß und schwül. Dicke Wolken ziehen über dem in Gold, Silber und Bronze schimmernden Dach auf, an dem Bauarbeiter am Werk sind. Schon optisch ist das Bauwerk ein Schmuckstück, wie es sich zwischen Victoriapark und dem S-Bahnhof Kronberg ins ansteigende Gelände schmiegt. Verwegen kurvig geformt und mit großen Fenstern rundherum. Noch entscheidender aber ist die Akustik dieses besonderen Kammermusiksaals, der eigens für die renommierte Kronberg Academy gebaut wurde, zusammen mit einem angegliederten Studienzentrum und dem dadurch neu geschaffenen Beethovenplatz.

Das Casals Forum, das im September 2022 nach fünfjähriger Bauzeit feierlich eröffnet wurde, ist eines von 101 Gebäuden und Projekten, die am bundesweiten „Tag der Architektur“ am kommenden Wochenende besucht werden können. Mehr als zwei Drittel davon liegen im Rhein-Main-Gebiet, 26 sind es allein in Frankfurt.

„Ziel ist es, Architektur einem breiten Publikum zugänglich zu machen und den Menschen zu ermöglichen, auch Orte zu betreten, die ihnen normalerweise nicht oder nur eingeschränkt offenstehen“, erläutert Isabella Göring von der Geschäftsstelle der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH) im Gespräch via Videoschalte. Dabei gehe es nicht nur darum, „einen Blick durchs Schlüsselloch“ zu werfen, sondern auch ins Gespräch zu kommen mit den verantwortlichen Architekt:innen, den Eigentümer:innen sowie den Bewohner:innen respektive Nutzer:innen, um zu erfahren, „was planerisch die Aufgabe war und wie diese gelöst wurde“.

Die verschiedenen Aufgaben, die sich im Falle des Casals Forum stellten, hat der Berliner Architekt Volker Staab gelöst. „Sein Entwurf hat sich unter anderem deswegen im Wettbewerb durchgesetzt, weil er sich topografisch gut in die Landschaft einfügt“, sagt Barbara Kögler, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Kronberg Academy zuständig ist. Staab hat schon mehrere Kulturbauten geplant, darunter den Erweiterungsbau des Jüdischen Museums Frankfurt.

Das Forum ist der erste Konzertsaal in seinem Portfolio. „Uns hat besonders interessiert, wie sich das Konzerterlebnis, das aus akustischem und visuellem Erleben besteht, räumlich und atmosphärisch umsetzen lässt“, erklärt er in einem Statement der Kronberg Academy, die seit 30 Jahren international für die Ausbildung von Streicher:innen berühmt ist. Die geschwungenen Wände seien entstanden „aus dem Spannungsfeld zwischen akustischen Anforderungen und unseren Gestaltungsvorstellungen“. Während ihm selbst ein „Weinbergsaal“ vorschwebte, setzte der Akustiker auf rechteckige Formen.

Tag der Architektur Am „Tag der Architektur“ am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, können unter dem Motto „Architektur verwandelt“ 101 Gebäude und Bauprojekte in ganz Hessen besucht und besichtigt werden. Für viele Begehungen und Führungen ist die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt, eine Anmeldung ist daher erforderlich. Das Programm-Booklet im handlichen Hosentaschenformat sowie der Faltplan mit sämtlichen Projekten liegen an verschiedenen Orten aus, zum Beispiel in Museen, Tourismusinformationen oder Hochschulen. Sie können auch als PDF auf der Homepage der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH) heruntergeladen sowie als Printversion bestellt werden. Ein Rahmenprogramm ergänzt im Rhein-Main-Gebiet den Tag der Architektur. In Frankfurt gibt es am Samstag und Sonntag ausgehend vom Willy-Brandt-Platz von 15 bis etwa 16.30 Uhr unter dem Titel „Öffentlicher Stadtraum – gemeinsames Erkunden von Qualität“ einen Stadtspaziergang. In Wiesbaden lädt der Bund Deutscher Architekten ein zu einer kostenlosen Bustour am Samstag von 10 bis 15 Uhr. Start ist an der AKH, Bierstädter Straße 2. Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung nötig. Im Casals Forum in Kronberg, Beethovenplatz 1, präsentieren Studierende der Kronberg Academy von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, dreimal täglich Kammermusik der Extraklasse. Karten für die Examenskonzerte unter dem Titel „Masters in Performance“ im Carl Bechstein-Stein-Saal kosten 20 Euro. Unter www.kronbergacademy.de gibt es mehr Informationen. myk www.akh-tda.de www.tag-der-architektur.de

Das Ergebnis zeigt, dass Kompromisse mitnichten schlecht sein müssen, im Gegenteil. Schade ist indessen für viele, dass die Führungen am „Tag der Architektur“ schon lange ausgebucht sind. Doch einen Eindruck von den Qualitäten des Musikquartiers kann das Publikum auch von außen beim Schlendern sowie bei den Examenskonzerten der Studierenden gewinnen, die parallel am Wochenende erklingen. Allerdings nicht im 550 Platze fassenden Casals Forum, sondern im kleineren Carl-Bechstein-Saal im Studiengebäude nebenan.

Doch es gibt ja noch allerhand mehr zu erkunden am „Tag der Architektur“, für den die AKH federführend in Hessen ist. Und nicht nur das: Die Kammer sei sogar deutsche Vorreiterin gewesen, als sie 1995 gemeinsam mit den Schwesterkammern Rheinland-Pfalz und Thüringen die erste Ausgabe initiierte, sagt Geschäftsführerin Isabella Göring. „Darauf sind wir schon ein bisschen stolz.“ Seit 2001 wird ein bundesweit einheitlicher Termin anberaumt, generell am letzten Juni-Wochenende. Heuer lautet das Motto „Planen, Bauen, Leben – Architektur verwandelt“.

Damit ist weit mehr gemeint als bauliche Veränderungen. Im Fokus steht vor allem der Anspruch, dass Architektur sich den Erfordernissen der Zeit anpassen, mit dem Wandel gehen muss. Und mit Wandel hat es die Welt ja allüberall zu tun. „Ob Klimawandel, Mobiltätswende, Wandel der Arbeits- und Familienstrukturen“, zählt die Architektin auf. „Wir wollen zeigen, dass es auch für private und kleinere Bauvorhaben sinnvoll ist, einen Architekten zu beauftragen, um die erforderlichen Standards umzusetzen.“ Wie lassen sich alte Gebäude modernisieren und umnutzen? Wie muss ein zukukunftstaugliches Wohnviertel beschaffen sein? Was müssen Kitas, Schulen, Hochschulen, aber auch Kirchen, Vereine oder öffentliche Plätze und Parks erfüllen? Auch auf diese Fragen sollen Antworten gegeben werden. „Es geht um eine gute Alltagsarchitektur“, sagt Göring, „nicht nur um die feuilletonistisch interessanten Projekte“.

Zwar gehört das Casals Forum unbedingt zu Letztgenannten, vereint aber gleichzeitig ökologische und soziale Maßgaben. „Es ist der erste zertifiziert klimaneutrale Konzertsaal Europas, wenn nicht gar der Welt“, sagt Barbara Kögler. Und er werde den Prinzipien seines Namenspaten gerecht. Der Cellist Pablo Casals, der für sein Engagement für Freiheit und Demokratie mit der Friedensmedaille der Vereinten Nationen geehrt wurde, habe die Ansicht vertreten, dass Kunst und Menschlichkeit, Musik und gesellschaftliche Verantwortung „untrennbar sind“. Nicht umsonst liegt das Casals Forum mitten in der Stadt, direkt am S-Bahnhof.

Dynamisch, geschwungen, fast organisch schmiegt sich das Musikquartier in die Kronberger Stadtlandschaft. Rolf Oeser © Rolf Oeser