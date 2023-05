Hanau-Untersuchungsausschuss: Experte sieht viele Versäumnisse

Von: Julius Fastnacht, Yvonne Backhaus-Arnold, Gregor Haschnik, Yağmur Ekim Çay

Der Sachverständige Robert Trafford beantwortet nach seiner Aussage die Fragen von Journalist:innen. Michael Schick © Michael Schick

Robert Trafford von Forensic Architecture sagt im Hanau-Untersuchungsausschuss aus, ebenso wie der Leiter des eigesetzten SEK. Neue Details zur Tatnacht werden öffentlich.

Bereits zweimal saß Robert Trafford von der Recherchegruppe Forensic Architecture (FA) als Sachverständiger auf dem Zeugenstuhl des Untersuchungsausschusses zum Anschlag von Hanau, zuletzt im Dezember. Damals sollte es im Landtag um den Einsatz am Täterhaus gehen. Die Sitzung wurde abgebrochen, weil Polizeihubschrauber-Aufnahmen vom Generalbundesanwalt nicht für die öffentliche Sitzung freigegeben waren. Mittlerweile wurden Teile davon auf Antrag des Ausschusses herabgestuft. Dennoch wurde auch am Montag unterbrochen, denn bestimmte Videoausschnitte seien geheim. „Ich kann die Antwort nicht geben, ohne dass man das Video hier zeigen kann“, sagt Trafford mehrfach.

Zeuge in der Kritik

FA arbeitet vor allem für Opfer staatlicher Gewalt und deckt mit modernen Methoden und Technologien immer wieder Versäumnisse bei der Polizei auf. Trafford ist seit sechs Jahren an Bord, kooperiert eng mit der Initiative 19. Februar und den Hinterbliebenen, um die Abläufe in der Tatnacht aufzuklären. Für ihn steht fest: In Hanau ist eine der „bemerkenswertesten Mengen an Polizeiversäumnissen zusammengekommen“, die Forensic Architecture in zwölf Jahren Arbeit gesehen habe. So sei eine der drei Streifen – das zeigen die Hubschrauber-Aufnahmen – später am Täterhaus angekommen, als die Beamten nach dem Einsatz ausgesagt hatten. Nach 18 Minuten hätten sie ihre Überwachungsposition wieder verlassen. Hintertür und Garten des Täterhauses seien über einen längeren Zeitraum nicht gesichert gewesen – nach Mitternacht, zu einem Zeitpunkt, an dem der Einsatz bereits auf Hochtouren lief,

Kritik an der Arbeit von FA kommt aus den Reihen von FDP, AfD und von Jörg Michael Müller (CDU): Es sei klar, dass Trafford keine Ahnung von Polizeitaktiken habe, so Müller, der mangelnde Kompetenz und Sachlichkeit sieht. „Es ist nicht unsere Rolle herzukommen, um zu sagen, was gute und schlechte Polizeitaktiken sind“, so Trafford. Doch die Arbeit könne zeigen, was schiefgelaufen sei. Polizei und Behörden hätten sich bisher nicht zu der Arbeit von FA geäußert. Die Linken-Abgeordnete Saadet Sönmez kritisiert den Umgang mit Trafford. „Einigen Mitgliedern des Ausschusses ging es nicht um Erkenntnisgewinn aus der sehr guten Arbeit, sondern um die Infragestellung der Expertise. Entkräftet wurde aber keines der Argumente von Trafford“, sagt Sönmez der FR.

Polizeidirektor Jürgen Fehler hatte im November erklärt, dass der Hubschrauber Ibis 3 nicht zur Überwachung des Täterhauses, sondern für das Auffinden potenzieller weiterer Tatorte in der Luft gewesen sei. Dass die Besatzung wusste, was zu tun war, bezweifelt Trafford ob der Worte, die im Video fallen. Besatzungsmitglieder bezeichnen etwa den Polizeifunk als „Katastrophe“ bemängeln, dass niemand mit ihnen rede.

Indirekte Unterstützung für Traffords Einschätzung liefert ein weiterer Zeuge, der Kameramann des Helikopters, der über Kesselstadt kreiste. Das Team habe zu Einsatzbeginn nur einen grundsätzlichen Fahndungsauftrag erhalten, Infos zu einem Fahrzeug, Kennzeichen, einer Halteranschrift. Dann versagte wohl die Technik: Das Funkgerät im Heli sei weniger verlässlich als das digitale im Streifenwagen, mache manchmal Schwierigkeiten. „Meine Vermutung ist: An diesem Abend haben wir im Hubschrauber unsere Funkgruppe falsch erfasst“ – und den Anschluss an die Einsatzkommunikation verloren. Bis zum Ende des Einsatzes habe die Mannschaft nicht gewusst, wo genau die Täteranschrift liege.

SEK-Chef verteidigt Taktik

Probleme gab es auch beim Einsatz einer operativen Einheit (OPE) in Zivil, die kurz vor 23 Uhr die Wohngegend des Täters erreichte und dessen Auto im Blick behalten sollte. Die sechs Kräfte bildeten Zweierteams und positionierten sich an drei Stellen, wie ein Mitglied der OPE aussagt. Schon bald konnten er und sein Kollege ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen, mussten wegfahren, weil Rocker, denen sie aufgefallen waren, sie bedroht, ihnen den Weg versperrt hätten. Er habe schließlich seine Waffe ziehen müssen, so der Zeuge. Etwa eine Stunde habe der Konflikt gedauert. Kollegen hätten ihre Position eingenommen, dafür aber ihre eigene verlassen. Das Auto sei stets beobachtet worden, die Haustür und der hintere Bereich zeitweise jedoch nicht. Das ist auch deshalb wichtig, weil der Täter-Vater sich in diesem Zeitraum laut Nachbarn dem Auto genähert haben soll. Funkstörungen benennt der erfahrene Beamte, der aufs Handy zurückgreifen musste, ebenfalls. Es sei chaotisch gewesen.

Die Taktik beim späteren Einsatz am Täterhaus verteidigt der Leiter des SEK – auch, dass bis zur Stürmung etwa fünf Stunden vergingen und dann eine Stunde, bis der Attentäter im Keller des Reihenhauses lokalisiert wurde. Bei einem Täter, der bereits getötet hat, sei maximale Aufklärung und Sicherung geboten, betont der Zeuge. Sie seien davon ausgegangen, dass der Terrorist im Haus war, hätten es aber nicht gewusst. Man müsse langsam, Raum für Raum vorgehen, Gefahren minimieren. Letzteres auch im Hinblick auf die Nachbarschaft. Zudem müssten Freigaben bei höheren Stellen eingeholt werden. Darauf angesprochen, dass in Hanau SEK-Beamte eingesetzt wurden, die sich an rechtsextremen Chats beteiligten, entgegnete der Elitepolizist, er habe nichts davon gewusst. Er könne sich auch nicht daran erinnern, darüber informiert worden zu sein, dass es sich um einen rassistischen Anschlag handelte. Das hätte beim Vorgehen auch keine Rolle gespielt: „Wir erfüllen unseren Auftrag.“

Am 19. Februar 2020 ermordete ein rechtsextremer Attentäter neun Menschen in Hanau. Ihre Namen: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kenan Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Zuletzt hatte die Frankfurter Rundschau eine Recherche zum Anschlag in Hanau veröffentlicht.