Gute Laune steht im Mittelpunkt

Volkshochschule startet ins Wintersemester

OBERURSEL - Leuchtendes Pink im Hintergrund, davor eine Frau mit roten Locken, die sich lachend eine Hand vor den Mund hält: Das Cover des Heftes macht sofort gute Laune und was noch wichtiger ist: Es macht neugierig auf den Inhalt. Das 150 Seiten starke Programm der Volkshochschule (VHS) Hochtaunus für das Herbst- und Wintersemester ist da. Als Semester-Thema haben die Macher „Humor“ ausgesucht. „Wir wollten nach der bleiern-schweren Corona-Zeit etwas Leichtes“, sagt VHS-Leiter Carsten Koehnen bei der Vorstellung des Kurs-Verzeichnisses.

Natürlich beinhalte das Heft mit seinen 679 Veranstaltungen trotzdem vor allem Ernsthaftes. Aber auf Seite 16 finde sich ein kleines aber feines Programm zum Thema „Humor“. Anlass ist Loriots (Vicco von Bülows) 100. Geburtstag. Die VHS bietet denn auch am Samstag, 14. Oktober, eine Exkursion ins Caricatura Museum Frankfurt an. Denn dort wird die Ausstellung „Ach was - Loriot zum Hundertsten“ gezeigt.

Am Dienstag, 5. Dezember, folgt ein VHS-Film-Abend in der Portstrasse Jugend und Kultur, Hohemarkstraße 18, mit dem Titel „Loriots große Trickfilmrevue“ . Beginn 20 Uhr. Zu den humoristischen Kursen gehören auch „Happy food“: Gute Laune aus der Küche (Programm Seite 97), „Lachyoga“ (Seite 90), „Büttenreden leicht gemacht - für Jeckinnen und Jecken“ (Seite 67) sowie „Alberto Magnelli - Farbenfrohe Kunst Italiens“ (Seite 65).

Die Volkshochschule, die früher nur Erwachsenenbildung angeboten habe, verfolge inzwischen ein Lebensphasen-orientiertes Konzept, erklärt Koehnen. So gebe es, außer der klassischen Erwachsenenbildung, auch Kurse für Familien mit Babys, für Jugendliche und für ältere Menschen. Wobei die Älteren derzeit eher lieber „normale“ Kurse besuchten. „Sie wollen offenbar nicht mehr nur unter sich sein“, vermutet Koehnen. Trotzdem gebe es 15 Angebote für Menschen höheren Alters, nach dem Motto „Lernen mit Muße“. Für Kinder und Jugendliche unterdessen würden auch zahlreiche Ferienkurse angeboten.

Semesterstart ist am Montag, 18. September. Anmeldung persönlich in der VHS-Geschäftsstelle, Füllerstraße 1, montags und mittwochs von 9 bis 15 Uhr, Telefon (0 61 71) 5 84 80 (montags bis donnerstags 9 bis 15 Uhr sowie freitags 9 bis 12 Uhr, online: www.vhs-hochtaunus.de.