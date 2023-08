Günstige Bedingungen fürs Pilzesuchen

Riesenporlinge wachsen von Juli bis September, sie sind jung am besten. dpa © picture alliance/dpa

Nach der feucht-warmen Witterung gibt es mehr Seitlinge, Porlinge und Röhrlinge als sonst im Wald

HOCHTAUNUS - Er ist nur wenige Zentimeter groß, hat einen feinflockigen Körper und ein polsterförmiges Hütchen. Gern lebt er zwischen Brennnesseln und Springkraut und versteckt sich auch mal im Schatten von Eichen, Fichten und Kiefern. Wer weiß, wo man ihn findet, behält das meist für sich, denn der Steinpilz ist begehrt und das Angebot begrenzt. Kein Sammler will, dass die besten Stellen abgegrast wurden, bevor er selbst zum Zug gekommen ist.

Große Sorgen darüber müssen sich Pilz-Liebhaber in diesem Jahr aber nicht machen. Nach der feucht-warmen Witterung in den vergangenen Wochen gibt es zu Beginn der Pilzsaison zum Ende des Sommers reichlich Auswahl in den Wäldern und auf den Wiesen im Kreis. „Der Regen war segensreich“, sagt Peter Gwiasda.

Der Wehrheimer ist passionierter Pilzsammler und kennt die Böden im Taunus. „Pilze brauchen Regen und eine bestimmte Bodentemperatur. Die ist derzeit sehr günstig. In dieser und der nächsten Woche sind die Bedingungen zum Sammeln außerordentlich gut.“ Er selbst war „heute morgen schon im Wald“ und hat einen „respektablen Korb“ eingesammelt, erzählt Gwiasda. Steinpilze, Austern-Seitlinge, Riesenporlinge, Perlpilze, Rotfußröhrlinge, Maronen, Anis-Champignons und weitere Sorten lägen vor ihm auf den Tisch. Während der Experte die Pilze zuordnen kann, kann das nicht jeder. Das ist aber äußerst wichtig. „Es ist dringend geboten, sich vor dem Sammeln Grundkenntnisse anzueignen. Sonst kann das sehr schmerzhaft oder auch endgültig werden“, warnt Gwiasda.

Denn viele Pilze sind nicht essbar. Wer den falschen einsammelt, kann daran sogar sterben. Vergiftungen durch den Verzehr selbst gesammelter Pilze kommen immer wieder vor. Die Giftinformationszentren der Länder beantworten mehr als 3000 Anfragen zu Pilzen pro Jahr.

Nicht einfach alles einsammeln

Als giftigster Pilz gilt in Deutschland der Grüne Knollenblätterpilz. Bereits ein Bruchteil einer Pilzmahlzeit kann zum Tod führen. Von Juli bis Oktober wächst der Pilz vor allem in Laubwäldern, aber auch in Parks. Besonders gefährlich macht ihn seine Ähnlichkeit mit den beliebten Parasol-Pilzen und Wiesenchampignons. „Die kann man leicht verwechseln“, so auch der stellvertretende Leiter des Forstamts Weilrod, Thomas Götz. Generell sollten Sammler nur die Pilze mitnehmen, die sie auch wirklich bestimmen könnten. „Wir bitten darum, nicht einfach alles einzusammeln und sich die Genießbaren nachher vom Kenner aussortieren zu lassen“, sagt er. „Diese Pilze stehen dem Ökosystem dann nicht mehr zur Verfügung.“ Wichtig ist auch: „Gesammelt werden dürfen nur Mengen für den eigenen Gebrauch“, erklärt Ina-Maria Schulze vom Forstamt Königstein. Wer gewerbliche Ziele verfolge, brauche eine Sondergenehmigung von der Naturschutzbehörde und einen Gewerbeschein. Im Forst dürfen sich die Sammler ohne Einschränkungen bewegen. „Fußgänger dürfen sich auch abseits der Wege aufhalten“, so Schulze. Außer, Stellen sind eingegattert, etwa weil dort Jungbäume wachsen, oder eingezäunt, zum Beispiel aufgrund von Baumarbeiten.

Ist der Pilz einmal gefunden, werde der Stiel laut Götz am besten aus dem Boden gedreht und nicht gezogen. Damit bleibe das Mycel - die Pilzzellen im Untergrund - im Boden. „Und nicht abschneiden, sonst verfault der Rest“, rät er. „Der Stiel sollte so komplett wie möglich herausgenommen werden, um den Pilz in seiner Gesamtheit zu bestimmen“, ergänzt Gwiasda. Denn einige Merkmale fänden sich nur dort. Den giftigen Karbolchampignon etwa verrät eine chrom-gelbe Färbung am Ende des Fußes.

Verzichten sollten Sammler hingegen auf Pilze, deren Kappe sehr weich ist oder wo bereits Schneckenfraß zu erkennen ist. Götz sagt: „Dann steht der Pilz schon länger, ist madig und nicht mehr zu essen.“