Grüne sehen Wahltaktik, SPD sagt „Unsinn“

Zusammenhang zwischen Klinikareal-Beschluss und Wahltermin vermutet

hochtaunus - Der ins Wanken geratene Klinik-Deal schlägt auch nach der Kreistagsdebatte weiter hohe Wellen. Nachdem die Hochtaunus-Grünen sich dazu in den Gremien deutlich positioniert hatten, verschärfen sie ihre Kritik in einer Pressemitteilung noch einmal. Im Raum steht weiter, dass der später abgeschlossene Vertrag nicht vom Kreistagsbeschluss aus dem Februar 2021 gedeckt gewesen sei. Zudem sehen sie einen Zusammenhang zu der damals anstehenden Oberbürgermeister-Wahl in Bad Homburg.

Als die Entscheidung über den Grundstücksverkauf an die Wohnkompanie Rhein-Main beschlossen wurde, waren lediglich die Eckpunkte eines späteren Vertrags definiert: „Das ist durchaus üblich, wenn die Zeit drängt,“ erklärt Fraktionschefin Patricia Peveling. Allerdings habe Landrat Ulrich Krebs (CDU) in einem Ausschuss erklärt, dass im Frühjahr 2021 offenbar ein gewisser Zeitdruck geherrscht habe, da die CDU, insbesondere der Oberbürgermeister von Bad Homburg, sich eine Beschlussfassung noch vor der OB-Wahl gewünscht habe, so Peveling.

„Im Rückblick fragt man sich, warum unbedingt im Februar 2021 der Beschluss gefasst werden musste, denn die Verhandlungen liefen da noch - die Verträge sind erst im August geschlossen worden“, erklärt Fraktionsmitglied Dr. Dennis Luxen. Peveling ergänzt: „Auffällig ist, dass in den Verträgen sehr ausführlich Regelungen festgehalten worden sind, die die Eckpunkte des zwischen dem Käufer und der Stadt noch zu schließenden städtebaulichen Vertrags aufzählen.“ Es handele sich dabei um die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, Belegungsrechte für die Stadt und die Umsetzung städtebaulicher und architektonischer Konzepte. „Alles Forderungen und Versprechungen, mit denen die CDU Bad Homburg ihren Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlkampf bestritten hat.“

Allerdings hatte das Homburger Stadtparlament im Februar 2021, also vor der Wahl, bei lediglich Gegenstimmen der FDP und einiger Fraktionsloser bereits den Rahmen für die später beschlossene Richtlinie für „sozialgerechte Bodennutzung“ festgelegt und die Verwaltung mit der Ausarbeitung beauftragt. Die Stoßrichtung sollte bei den Verhandlungen mit der Wohnkompanie bekannt gewesen sein. Vom Stadtparlament verabschiedet wurden diese Regeln im Dezember 2021, also vier Monate nach Abschluss des Kaufvertrags.

„Kurzfristige Vertragsanpassungen sind in der Branche nicht unüblich“, entgegnet der Kreis. Zur genannten Äußerung des Landrats im Ausschuss sagte er: „Es zeigt sich hier nur wieder, welche bürokratischen Hürden genommen werden müssen, um ein solches Grundstück zu entwickeln. Auch wir hätten das Grundstück lieber schneller entwickelt, aber die vorgegebenen rechtlichen Prozesse ließen und lassen das nicht zu.“

Die Kreis-SPD hat das Vorgehen in einer Erklärung ebenfalls verteidigt und den Vorwurf, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und die Belegungsrechte für die Stadt Bad Homburg seien eine Wahlkampfhilfe für den OB gewesen, zurückgewiesen. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Hochtaunus-SPD, Stephan Wetzel, bezeichnete diese Ausführungen der Grünen als „vollkommenen Unsinn“.

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums sei für die SPD im gesamten Hochtaunuskreis eine vordringliche Aufgabe. Es sei hinlänglich bekannt, dass im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU auf Kreisebene entsprechende Passagen enthalten waren, die die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum auf kreiseigenen Liegenschaften sicherstellen. „Gerade weil wir uns nicht von der Frage abhängig machen wollten, wann und mit welchem Inhalt im Bad Homburger Stadtparlament eine entsprechende Satzung für bezahlbaren Wohnraum geschaffen wird, haben wir ein großes Interesse daran gehabt, dass die entsprechenden Verpflichtungen gegenüber dem Bewerber unabhängig von dem Satzungsrecht der Stadt in den Verträgen festgeschrieben werden“, so Wetzel. red