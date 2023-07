Grüne kritisieren Innenminister Beuth: „Entschuldigung blieb leider aus“

Von: Gregor Haschnik

Nach der Aussage von Innenminister Peter Beuth (CDU) im Hanau-Untersuchungsausschuss gibt es Kritik von Seiten des Koalitionspartners. Andere Fraktionen werden deutlicher.

Aus unserer Sicht hätten heute Fehler klarer benannt und öffentlich eingestanden werden können.“ Auch eine von den Angehörigen geforderte Entschuldigung sei leider ausgeblieben. So haben die Grünen nach der Sitzung des Hanau-Untersuchungsausschusses am Freitag Innenminister Peter Beuth (CDU) kritisiert. Das Fraktionsmitglied des Koalitionspartners der Grünen tritt bei der nächsten Wahl am 8. Oktober nicht mehr an.

Die meisten anderen Fraktionen wurden deutlicher. Die Linke etwa teilte mit Verweis auf den nicht funktionierenden Notruf mit: „Das vielfache Versagen der Behörden in der Tatnacht sind keine Fehler en détail, wie Beuth versuchte kleinzureden.“ Der Schutz der Polizei vor Kritik sei ihm wichtiger als ein guter Umgang mit Opfern.

Nur die CDU lobte ihren Minister: Zahlreiche von ihm benannte Maßnahmen zeigten, dass die Polizei aus dem Einsatz gelernt habe. Beuth hatte am Freitag als letzter Zeuge ausgesagt. Er wies Kritik an der Polizeiarbeit während des rassistischen Anschlags weitgehend zurück: Die Beamtinnen und Beamten hätten gut gearbeitet. Die Morde seien nicht zu verhindern gewesen.

Vor dem Minister wurde ein früherer leitender LKA-Beamter befragt. Er räumte ein, dass nach der Entlassung des Attentäter-Vaters aus der Psychiatrie Gefährderansprachen gegenüber Hinterbliebenen gehalten werden sollten, um ihnen „sensibel“, so der Zeuge, Konsequenzen für den Fall aufzuzeigen, dass sie sich von Hans-Gerd R. provozieren ließen. Weil der Vater nicht gleich zurückkehrte, hielten Polizist:innen die Ansprachen erst später und sorgten für Fassungslosigkeit bei den Betroffenen. In früheren Vernehmungen hatte die Polizei bestritten, dass es sich um Gefährderansprachen handelte. gha/yec