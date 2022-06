Großbrand in Ginsheim-Gustavsburg - Gefahrenabwehr warnt Anwohner

Von: Jens Joachim

Die Feuerwehr ist im Einsatz, um den Brand eines Palettenlagers in Ginsheim-Gustavsburg, bei dem sich viel Rauch entwickelt, zu löschen (Symbolbild). © Jens Joachim

Im Industriegebiet von Ginsheim-Gustavsburg im Kreis Groß-Gerau brennt ein Palettenlager. Die Feuerwehr ist zu einem Großeinsatz ausgerückt.

Ginsheim-Gustavsburg - Im Industriegebiet in Ginsheim-Gustavsburg im Kreis Groß-Gerau steht derzeit ein Palettenlager in Flammen. Der Brand habe ein „größeres Ausmaß“, teilte Bernd Hochstädter, Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt, mit. Das Feuer sei am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr gemeldet worden. Die Brandstelle befinde sich an der Straße „Am Flurgraben“ westlich der Autobahn 671.

Derzeit seien die zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ob es bei dem Feuer Verletzte gegeben habe, sei „derzeit noch genauso unklar, wie die Höhe des Schadens und die Brandursache“, äußerte Polizeisprecher Bernd Hochstädter.

Großbrand in Ginsheim-Gustavsburg im Kreis Groß-Gerau verursacht starke Rauchentwicklung

Anwohnerinnen und Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Zentrale Leitstelle des Kreises Groß-Gerau warnte die Bevölkerung auch über die Warnapp Biwapp über den Großbrand und teilte mit: „Wenn sie sich im betroffenen Gebiet aufhalten, schließen sie bitte vorsorglich Fenster und Türen, schalten sie ihre Klima- bzw. Lüftungsanlage aus.“ Zugleich wurde explizit darauf hingewiesen, den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen.

Die Gefahrenabwehr des Landkreises rief zudem dazu auf, Nachbarn über den Brand zu informieren sowie Rundfunk und Lautsprecherdurchsagen zu beachten. Zugleich wurde dringend dazu geraten, die Notrufnummern von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei freizuhalten. Die Leitstelle des Kreises sowie der Polizeisprecher kündigten zudem weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt an. (Jens Joachim)