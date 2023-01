Groß-Umstadt: Zahlreiche beschädigte Autos

Von: Annette Schlegl

Vandalismusfälle häufen sich seit Jahresbeginn.

Autobesitzer:innen in Groß-Umstadt machen sich Sorgen: Seit Jahresbeginn gibt es immer mehr mutwillige Fahrzeugbeschädigungen. Laut Stadt stehen die Ordnungsbehörden – das Polizeipräsidium Südhessen sowie das städtische Ordnungsamt – aufgrund der aktuellen Vorfälle in engem Austausch.

Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, wurden bereits am Donnerstag, 12. Januar, im Verlauf des Tages mindestens zehn geparkte Autos unterschiedlichster Hersteller mutwillig beschädigt – und zwar unter anderem in der Wallstraße, der Höchster Straße und der Wilhelm-Liebknecht-Straße. Am Wochenende davor, zwischen Samstag, 7., und Sonntag, 8. Januar, schlugen Unbekannte die Scheiben mehrerer geparkter Autos ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden mindestens acht Fahrzeuge in der Beunestraße, der Höchster Straße und der Curtigasse in Mitleidenschaft gezogen. Bereits Ende Dezember 2022 waren in der Wall- und der Höchster Straße zahlreiche Autos ins Visier von Vandalen geraten. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Stadt zählt auch den Brand einer mit Altpapier gefüllten Mülltonne am 12. Januar zu den Vandalismusschäden. Gegen 23.20 Uhr hatte eine Zeugin per Notruf Polizei und Feuerwehr über das Feuer an der Karolinger Straße informiert. Sie sah Jugendliche von dem Parkplatz der dortigen Schule wegrennen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor sie übergriffen.

Bürgermeister René Kirch (CDU) hat mit der Polizei vereinbart, dass beide Behörden die Präsenz auf den Straßen erhöhen. An die Bevölkerung appelliert er, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden. Und: Betroffene sollten Sachbeschädigungen anzeigen, so dass mögliche Verbindungen zu den Taten hergestellt werden könnten. ann