Gratis-Binden an mehr Schulen

Pilotprojekt des Kreises soll ausgedehnt werden

hochtaunus - Bislang war es nur ein Pilotprojekt, gestartet nach einem Antrag der Fraktion der Grünen im Kreistag: An drei ausgewählten Schulen im Hochtaunuskreis sollten unter der Ägide des Kreisschülerrates kostenlos Menstruationshygieneartikel - also Tampons und Binden - für Schülerinnen bereitgestellt werden. Der Erfolg des Versuchs wurde anschließend evaluiert und das Ergebnis nun im zuständigen Fachausschuss des Kreistages für Schule, Kultur, Sport und Freizeit vorgestellt. Der Ausschuss bewertete das Ergebnis in seiner Sitzung am Montag als sehr gut, attestierte dem Schülerrat großes Engagement und fasste einen einstimmigen Beschluss, wonach die kostenfreie Ausgabe von Hygieneartikeln in den Toiletten auf weitere Schulen ausgedehnt werden soll. Die jeweiligen Schülervertretungen vor Ort sollen das dann organisieren. Die Verteilung von kostenlosen Tampons und Binden an Schulen ist nicht neu, das übernahmen bisher aber die Sekretariate. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass eine große Hemmschwelle für Schülerinnen besteht, dort nachzufragen. Der Pilotversuch hat nun ergeben, dass durch die kostenlosen Hygieneprodukte in den Toiletten diese Hemmschwelle überwunden werden konnte. as