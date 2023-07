Gräfenhausen: Zweiter Lkw-Streik weitet sich aus

Von: Gregor Haschnik

Erneut streiken Lkw-Fahrer der Mazur-Gruppe auf dem Rastplatz in Weiterstadt-Gräfenhausen. © dpa

Die Zahl der streikenden Fahrer in Gräfenhausen steigt am Donnerstagnachmittag auf 25. Der polnische Spediteur zeigt sich zahlungsbereit, doch noch sind nicht alle Summen beglichen. Die Trucker wollen wieder bis zum Ende kämpfen und üben deutliche Kritik.

Sie denken anscheinend immer noch, dass wir keine Menschen sind“, sagt der Lkw-Fahrer, der eine schwarze Gewerkschaftskappe trägt, mit Wut in der Stimme und im Blick. Er spricht auch für seine Kollegen: „Wir haben alle Familien und arbeiten – oft 15 Stunden am Tag – für sie. Wenn ihnen mehrere Tausend Euro fehlen, was sehr viel ist in unserem Heimatland, haben sie riesige Probleme.“



Der Familienvater ist einer von 25 Truckern, die für die polnische Logistikgruppe Mazur arbeiten und am Donnerstagnachmittag auf der Autobahnraststätte Gräfenhausen-West streiken. Bereits im Frühjahr hatten hier rund 60 georgische und usbekische Beschäftigte des Konzerns für sechs Wochen die Arbeit niedergelegt. Nun kommen die Männer aus Georgien und haben nach eigenen Angaben seit Monaten keinen Lohn mehr bekommen. Einer ganzen Reihe von ihnen schulde ihr Arbeitgeber etwa 7000 Euro, in einigen Fällen mehr. Außerdem klagen sie – wie ihre Kollegen im März und April – über schlechte Arbeitsbedingungen und nicht gerechtfertigte Abzüge beim Lohn.



Am Mittwoch standen zwölf Wagen auf dem Rastplatz in Weiterstadt. Sieben, die zum Teil mit wichtiger Fracht beladen waren, fuhren wieder weg, weil sie Nachzahlungen erhalten hatten. Dann hat sich der Arbeitskampf ausgeweitet.



Der Sprecher der Fahrer kündigt auf Englisch weitere Streikende an: „Ungefähr noch mal so viele wollen sich uns bald anschließen.“ Die Konditionen, unter denen sie arbeiteten, seien „ein Desaster“, kritisiert der Georgier, der gestern in Gräfenhausen angekommen ist, während einige andere Fahrer zu Mittag essen. Dafür haben sie auf der Ladefläche eines Lastwagens eine provisorische Küche mit Gaskocher und einen Esstisch eingerichtet.



„Wir leben in unseren Autos, machen fast alles hier, können nicht ins Hotel“, erklärt der Sprecher. Und wenn sie in der Nähe der Firmenzentrale übernachteten, würden ihnen die Kosten vom Lohn abgezogen. Es sei wichtig, dass breite Teile der Öffentlichkeit von diesen Zuständen erführen und sie auch in ihrer aktuellen Situation unterstützten: „Wir konnten hier bisher zum Beispiel nicht duschen.“



Für ihn steht fest: „Wir werden so lange hier bleiben, bis wir unser Geld bekommen haben. Danach verlasse ich die Firma.“ Als der vergangene Streik gelaufen sei, habe er noch nicht so lange für das Unternehmen gearbeitet. Später „habe ich zunächst nicht gewusst, was ich tun sollte“. Doch jetzt sei er entschlossen und hat Gräfenhausen, wie die anderen, ganz bewusst angesteuert. Es ist zum Symbol für erfolgreichen Widerstand geworden.



Ende April wurde der Streik beendet, nachdem Mazur alle Forderungen, insgesamt mehr als 300 000 Euro, beglichen und sich vertraglich verpflichtet hatte, die Beschäftigten nicht anzuzeigen.



Mehrere Trucker, die vorbeifahren, hupen und winken solidarisch. Einer steigt aus. „Das sind meine Kollegen. Ich komme aus Polen. Es ist eine Schande, wie diese Firma aus meiner Heimat mit ihnen umgeht“, sagt der Mann und schenkt den Lkw-Fahrern zwei große Flaschen Wasser. Vorher haben sie schon Essensspenden bekommen.



Auch Janine Wissler, Bundesvorsitzende der Linken, und ihre Parteikollegin Christiane Böhm aus dem Landtag sind gekommen, um sich mit den Fahrern zu unterhalten und Solidarität zu zeigen. Der zweite Streik lenke den Fokus erneut auf die miserablen Bedingungen im internationalen Fernverkehr und darauf, dass sich offensichtlich nichts gebessert habe, sagt Wissler. Andererseits sei der neue Arbeitskampf ein gutes Zeichen: Der erste Streik habe den Betroffenen Mut gemacht. Sie wüssten, dass es sich lohne zu kämpfen, fügt Böhm hinzu und fordert mehr Engagement gegen Missstände in der Branche, auch von der Landesregierung, etwa durch intensivere Kontrollen hessischer Behörden.



Laut Anna Weirich vom DGB-Beratungsnetzwerk Faire Mobilität hat Mazur offenbar keine grundsätzlichen Lehren aus dem Frühjahr gezogen, zeige sich aber zahlungsbereit. Die ersten Summen seien vergleichsweise schnell überwiesen worden. Nach den Worten von Edwin Atema von der niederländischen FNV, der beim ersten Mal Verhandlungsführer war, ist Mazur um Schadensbegrenzung bemüht. Seit Mittwoch ist ein Mitarbeiter der Firma in Gräfenhausen, nimmt nach Einigungen Schlüssel und Papiere entgegen und organisiert Ersatzfahrer. Allerdings stehen am Donnerstag noch Zahlungen aus, weshalb sich der Konflikt zuspitzte.



Eine Anfrage der FR zu den Vorwürfen hat der Konzern bislang nicht beantwortet. Im Frühling wies er alle Vorwürfe zurück. Der Chef betonte, er werde häufig kontrolliert und handele immer rechtmäßig. Das Unternehmen und die Eigentümer seien die eigentlichen Opfer, auch weil sie wegen des Streiks hohe Vertragsstrafen hätten zahlen müssen.