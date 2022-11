Gleise der Taunusbahn saniert

Investition von 1,4 Millionen Euro

Zwischen dem 21. und dem 31. Oktober wurden auf zwei Streckenabschnitten der Taunusbahn Gleisbaumaßnahmen durchgeführt. Den ersten Abschnitt bildete ein knapp ein Kilometer langer Teil der Strecke zwischen Usingen und Wilhelmsdorf, der zweite lag direkt nördlich des Haltepunkts Hundstadt und war etwa einen Viertelkilometer lang. „Mit den Ertüchtigungsmaßnahmen leisten wir einen weiteren Beitrag für einen zuverlässigen und sicheren Bahnbetrieb sowie zum langfristigen Erhalt unserer Bahnstrecke“, so der Vorstandsvorsitzende des Verkehrsverbands Hochtaunus (VHT), Landrat Ulrich Krebs (CDU). Unabhängig von der anstehenden Elektrifizierung der Strecke und der derzeit laufenden Erneuerung der Leit- und Sicherungstechnik, saniert der VHT fortlaufend die bestehende Streckeninfrastruktur. Auf insgesamt 1,25 Kilometern stand die Sanierung des Oberbaus an. Dabei wurden Gleise, Schwellen und Schotter ausgetauscht. Durchgeführt wurden die Arbeiten durch das auf Bahn-Infrastruktur spezialisierte Bauunternehmen Spitzke SE, das mit schwerem Gerät und bis zu 30 Personen im Einsatz war. Um alle geplanten Maßnahmen innerhalb der Herbstferien umsetzen zu können, wurde teilweise auch nachts gearbeitet. Unter Einsatz eines circa 200 Meter langen Gleisumbauzuges der Firma „MATISA“ wurden 1500 alte Holzschwellen ersetzt. Neu eingebaut haben die Fachleute im Anschluss Betonschwellen nach dem neuesten Standard. Im Zuge dessen hat das Unternehmen auch die Schienen in einem Umfang von 2500 Metern vollständig gegen neue ausgetauscht. Der VHT hat insgesamt über 1,4 Millionen Euro investiert, wobei er auch Fördermittel des Landes Hessen erhält. judo