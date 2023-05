Gewappnet sein für Krisen

Teilen

Kreis bereitet sich auf Szenarien vor / Große Übung im Herbst geplant

HOCHTAUNUS - Die Folgen eines langanhaltenden Stromausfalls sind kaum abzuschätzen. Umso wichtiger ist es, für den Fall der Fälle bestmöglich gewappnet zu sein“ - mit diesen Worten beschreibt der Kreis in einer Mitteilung ein Problem, das viele Fragen aufwirft. Eine wichtige lautet: Wie können Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur bei Stromausfall mit Kraftstoff versorgt werde?. Viele Krankenhäuser, Altenheime und Feuerwehrstützpunkte verfügen zwar über eine Netzersatzanlage (NEA), die bei Stromausfall einspringt und im Regelfall mit Heizöl läuft. Das heißt dann aber, dass sie bei einem längeren Stromausfall irgendwann aufgetankt werden muss.

Doch wie viele Einrichtungen betrifft das? Wie wird eine Betankung koordiniert? Welche Vorbereitungen müssen getroffen werden? Das alles waren Fragen, die bei einem Workshop im Landratsamt besprochen wurden, zu dem rund 60 Personen aus den Bereichen Feuerwehr, Rettungswesen und aus verschiedenen Stabsstellen gekommen waren. „Wir arbeiten hier an Plänen, von denen wir hoffen, dass wir sie niemals brauchen werden“, ergänzte Wolfgang Reuber, Manager für Sonderlagen des Hochtaunuskreises, der den Workshop leitete.

Basis einer jeden Entscheidung ist das Datenmaterial. Das lieferte Reuber in seinem Einführungsvortrag. So werden im Hochtaunuskreis zur Versorgung von Netzanlagen, die zur kritischen Infrastruktur gerechnet werden, täglich 135 000 Liter Kraftstoff benötigt. Die Idee ist, dass diese Menge im Ernstfall aus einem Bevorratungs-Tanklager im Rhein-Main-Gebiet mittels großer Tankwagen zu zwei Versorgungsstellen im Hochtaunuskreis gebracht wird, wo jeweils 50 000 Liter Kraftstoff zwischengelagert werden können. Von dort könnten kleinere Tankwagen den Kraftstoff zu den rund 70 Einrichtungen bringen. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht, wie der Kreis zu bedenken gibt. Denn viele der NEA verfügen nur über eine Laufzeit-Kapazität von zwischen 4 und 24 Stunden und müssen mindestens einmal täglich, manche sogar öfter, aufgetankt werden. „Viele Tanks der Notstromgeneratoren haben eine Füllmenge von weniger als 1000 Litern“, erläuterte Reuber. Damit ist aber nicht gesagt, wie viel Kraftstoff benötigt wird. „Daher muss geklärt werden, wie der Tankstand tatsächlich ist.“ Das sei aber nicht die einzige Frage, die für eine Belieferung der Einrichtung geklärt werden muss. „Wir müssen wissen, welche Tankfahrzeuge wohin fahren können“, erklärte Reuber. Gibt es Wendemöglichkeiten für die Fahrzeuge oder enge Einfahrten? Welche Schlauchlängen werden benötigt? All das müsse in einer vorausschauenden Planung miteinbezogen und vorab geprüft werden. red