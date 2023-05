Getreten und besprüht

Teilen

Angriff auf Jugendlichen

OBERURSEL - Für junge Leute ist dieses Gelände ein Paradies: Im Skaterpark neben dem Stierstädter Bahnhof können sie ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen, Kunststücke vollbringen und sich ausprobieren. Am späten Mittwochabend, dem Tag vor Christi Himmelfahrt, wurde dort ein Jugendlicher (15) von zwei Personen angegangen und verletzt, und zwar nahe der Bushaltestelle. Dies berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen-Wiesbaden gestern Nachmittag. Er schilderte den Vorfall wie folgt: „Der 15-Jährige hielt sich gegen 21.40 Uhr am Skaterpark auf, als er von zwei Unbekannten unvermittelt von seinem Skateboard herunter getreten wurde und dadurch zu Boden fiel. Die Jugendlichen besprühten den am Boden Liegenden daraufhin mit Pfefferspray und traten auf ihn ein. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Jugendliche begab sich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Er konnte die Täter beschreiben.“

Die mutmaßlichen Angreifer sollen 16 bis 17 Jahre alt sein. Einer der beiden sei etwa 1,65 Meter groß; er hat kurze dunkelbraune Haare und ein kleines, rundes Gesicht. Bekleidet war er mit einem dunklen Jogginganzug, schwarzer Kappe und einer braunen Bauchtasche.

Der etwa 20 Zentimeter größere Kumpel hat blonde, lockige Haare, die an den Seiten kurz geschoren waren. Sein Gesicht war schmal mit Akne und er trug eine schwarze Weste mit schwarzer Trainingshose. Hinweise unter 0 61 72 / 12 00. red