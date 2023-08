Gespräche über Fusion

Teilen

Carsten Koehnen, Leiter der VHS Hochtaunus (links), und Dr. Jochen Stolla, Fachbereichsleiter Digitalisierung und Beruf, vor dem sanierten Gebäude der VHS in der Wallstraße in Bad Homburg. hillebrecht © Hillebrecht

Volkshochschulen planen Zusammenschluss ab 2025 / Usinger Land stärken

HOCHTAUNUS - Für Carsten Koehnen ist die Fusion der beiden Volkshochschulen (VHS) im Hochtaunuskreis schon Wirklichkeit, auch wenn sie noch in weiter Ferne liegt. Der Leiter der VHS Hochtaunus mit Sitz in Oberursel ist, seitdem Ende Juni Rainer Schmitz, Leiter der VHS Bad Homburg, in den Ruhestand gegangen ist, drei Tage die Woche in Oberursel und zwei in Bad Homburg. Denn ein Nachfolger für Schmitz wird nicht mehr gesucht; dessen Aufgaben gehen auf Koehnen und dessen Stellvertreter Dr. Jochen Stolla über.

Der Vorstoß des Hochtaunuskreises, die beiden Bildungseinrichtungen sollten fusionieren, habe deren beide Trägervereine und auch ihn überrascht, berichtet Koehnen. „Dann haben wir uns kurz geschüttelt und Gespräche aufgenommen.“ Die fangen jetzt erst richtig an. Als „grobe Perspektive“ haben die Trägervereine den 1. Januar 2025 als möglichen Fusionstermin aufgestellt - unter der Prämisse, dass die Gespräche bei „erheblichen Widerständen“ auch scheitern könnten. „Wir sind aber sehr positiv gestimmt“, sagt Koehnen.

VHS HOCHTAUNUS Im Hochtaunuskreis gibt es bislang zwei Volkshochschulen. Die VHS Hochtaunus hat 50, die VHS Bad Homburg 28 Festangestellte; beide zudem jeweils 300 freie Dozierende. Klappt die Fusion , soll die Einrichtung künftig „VHS Hochtaunus“ heißen; Hauptsitz wäre Bad Homburg. Leiter würde Dr. Carsten Koehnen. Der 57 Jahre alte Sportwissenschaftler und BWLer aus Oberursel leitet seit 20 Jahren die jetzige VHS Hochtaunus. Sein Stellvertreter wird Dr. Jochen Stolla, der seit vier Jahren an der VHS Bad Homburg Fachbereichsleiter ist. Er ist ebenfalls 57, wohnt in Kalbach, konzipiert Onlineseminare und bietet zudem Bildungsarbeit im Musikbereich an. ahi

Das jeweils Bessere soll Bestand haben

Klar sei, dass beide VHS einen Mehrwert aus dem Zusammenschluss ziehen sollen. Für die Gespräche soll ein Lenkungsausschuss entstehen, in dem sich Koehnen und Stolla mit Vertretern der Fördervereine sowie Mitarbeitende austauschen, auch über Abläufe. „Wir werden das Bessere übernehmen.“ Denn obwohl deckungsgleich in ihrem Zweck, agieren beide VHS intern in vielem anders. Die Finanzen seien nicht der Grund für die Fusion. Die Bildungslandschaft sei schwieriger geworden, seitdem auch Kirchengemeinden und Fitnessstudios Yogakurse anbieten. Es sei die VHS, dem das Land einen Bildungsauftrag gegeben habe. „Deshalb müssen wir mit einer Stimme sprechen, das erhöht die Wahrnehmung.“ Aus zwei mach eins - bedeutet dies am Ende für kleinere Orte Einbußen im Angebot? „Im Gegenteil“, sagt Koehnen. „Wir wollen die Fläche weiter stärken und in allen Kommunen präsent sein.“ Plan ist, neben Bad Homburg und Oberursel künftig einen dritten Standort in Usingen aufzubauen, um das Usinger Land besser versorgen zu können. „Die VHS ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort der Begegnung“, weiß Koehnen. Zwar werde alles digitaler, „aber die Menschen brauchen Treffpunkte“, so die Erkenntnis aus der Pandemie. Für die Beschäftigten gibt es ein Eckpunktepapier, das eine Arbeitsplatz- und Standortgarantie für sie vorsehe - außerdem die Zusage, dass die VHS auf soliden finanziellen Beinen stehe.