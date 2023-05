Gesegnet in die Biker-Saison

Wetterau - Am Samstag, 6. Mai, sind alle Biker der Wetterau und der umliegenden Regionen beim traditionellen „Anlassen“ in Florstadt willkommen. „Florstadt kulturell“ lädt, in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Florstadt und den Bembelbrüder-Bikern der „Niddageister“ alle Motorradfahrer und Schrauber zu diesem besonderen Event ein. Die Saison wird um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche Nieder-Florstadt eröffnet.

Hier bekommen die Motorradfahrer den Segen für eine gute, unfall- und ausfallfreie Saison.

Danach starten sie, in geordneter Kolonne, zu einer gemeinsamen Ausfahrt durch die Wetterau, die dann wieder zurück nach Florstadt führt. Der gemütliche Ausklang findet im Bürgerhaus Nieder-Florstadt statt und kann für Fachsimpeleien genutzt werden. Für Getränke und Essen ist gesorgt, und auf den anliegenden Parkplätzen können die Motorräder abgestellt werden, wie die Veranstalter weiter mitteilen. Ein weiteres Highlight findet dann am Abend des 6. Mai statt, wenn um 19.30 Uhr die Bands „Bleach“ und „Seven Hell“ im Bürgerhaus Nieder-Florstadt eine „Rocknight“ präsentieren wollen. Einlass hierfür ist um 19 Uhr. red