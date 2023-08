Gemeinsam fürs Klima

Initiative will Projekte anstoßen

oberursel - Die Lokale Oberurseler Klimainitiative (LOK) hat sich für ihr Sommerfest am Mittwoch, 30. August, etwas Besonderes ausgedacht. Teil des Abends wird eine „Pitch-Session“ sein, wie die Gruppe ankündigt. Hinter der englischsprachigen Bezeichnung steckt folgender Gedanke: „Wer Ideen für neue Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte in Oberursel hat, ist herzlich eingeladen, diese vorzustellen und um Mitwirkende zu werben.“

Die Vorstellung funktioniert so: Jeder bekommt fünf bis sieben Minuten Zeit, eine Klimaschutz-Idee zu präsentieren. Es ist also angesagt, schnell auf den Punkt zu kommen. „Nach der Vorstellung von vier bis fünf unterschiedlichen Ideen können sich Interessierte aus dem Publikum einem Projekt anschließen“, kündigt das LOK-Kernteam an.

„Projektideen können alles sein - von der Planung einer Fahrraddemo bis zur Umsetzung eines Gemeinschaftsgartens. Das vorgeschlagene Projekt soll dabei ein klares klimapolitisches Ziel haben und in einem festgelegten Zeitraum gemeinsam mit anderen umgesetzt werden können“, erklärt LOK. Wer Interesse hat, eine solche Projektidee vorzutragen, sollte sich bis zum 18 August unter der Mailadresse info@l-o-k.de anmelden und in seinem Schreiben folgende Fragen beantworten:

- Was ist mein Ziel? Wie will ich mit meinem Projekt zum Klimaschutz in Oberursel beitragen?

- Welches konkrete, wahrnehmbare Ergebnis möchte ich bis wann erarbeiten?

- Welche Art von Unterstützung benötige ich? Welche Ressourcen fehlen mir? Wie kann das Kernteam der LOK mein Projekt unterstützen?

- Welche Personen mit welchen Interessen/Qualifikationen wünsche ich mir als Mitwirkende und wie viele? red