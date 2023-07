Gehwege instand setzen

Teilen

Zustimmung zu Fußverkehrskonzept

OBERURSEL - Viel Lob gab es in der Stadtverordnetensitzung für das städtische Fußverkehrskonzept, das unter großer Bürgerbeteiligung entstanden war. Mit großer Mehrheit stimmten die Stadtverordneten dem umfangreichen Text zu.

„Ziel war es, die Bedingungen für den Fußverkehr zu verbessern“, erklärte Wolfgang Burchard (SPD). Fußgänger sollten nun im Vergleich zum Autoverkehr gleichwertig sein. Ihre Sicherheit müsse erhöht werden. Gehwege müssten instand gesetzt und erweitert werden. Ampelphasen müssten verlängert werden, damit auch bewegungseingeschränkte Fußgänger gut und sicher auf die andere Straßenseite gehen könnten. Stephan Schwarz (Grüne) ergänzte: „Bisher galt der Fußverkehr als Restverkehr der Mobilität.“ Die Fußgänger hätten nur den Platz bekommen, der nach Berücksichtigung der Autofahrer übrigblieb. Das solle sich nun ändern. Andreas Bernhardt (OBG) lobte, dass die Ortsbeiräte eingebunden waren. Ein paar Wermutstropfen entdeckte Dietrich Andernacht (Linke): Wegen Vorschriften vonseiten der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) müsse der Zebrastreifen in der Friedrichstraße in Oberstedten wegfallen. Dort, wo Leute gern die Königsteiner Straße querten, um in den Maaßgrund zu gelangen, seien keine Querungshilfen möglich. cg