Gehwege absenken und Bänke aufstellen

Die Bürgersteige in der Kumeliusstraße gehören zu den „Fußwegen erster Ordnung“. Paiement-gensrich © Paiement-gensrich

Breite Mehrheit stimmt für neues Fußverkehrskonzept / 217 Personen meldeten sich auf Onlineplattform

OBERURSEL - Wer zu Fuß geht, sieht mehr von der Stadt, entdeckt immer wieder Neues und trifft mitunter zufällig alte Bekannte. Fußverkehr ist „Basismobilität“, schreibt die Stadt in einer Presseerklärung. Im Bau-, Umwelt- und Klimaschutzausschuss ist das neue Fußverkehrskonzept vorgestellt und mit großer Mehrheit verabschiedet worden.

Bei dem Konzept wurde Wert darauf gelegt, dass auch mobilitätseingeschränkte Menschen sicher auf Fußwegen vorankommen können. Um ein attraktives, sicheres und inklusives Angebot für alle Menschen zu erhalten, sei die Kenntnis der unterschiedlichsten Bedürfnisse wichtig. „Deswegen haben wir bei der Erarbeitung großen Wert auf eine umfassende und niedrigschwellige Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der Ortsbeiräte gelegt“, so Bürgermeisterin Antje Runge (SPD). Denn: Niemand kenne seinen Stadtteilbesser, als die Menschen, die dort lebten.

Repräsentative Erhebungen zeigten, dass von der Gesamtbevölkerung innerhalb Oberursels 36 Prozent und im Gesamtverkehr 24 Prozent aller Wege zu Fuß zurückgelegt werden, so die Stadt. Ältere Menschen, Kinder und Jugendliche seien teils noch wesentlich mehr auf Schusters Rappen unterwegs.

Im Arbeitskreis Fußverkehr haben Akteure der Stadtgesellschaft den Prozess kritisch begleitet und Inhalte vorbereitet und abgestimmt. Zu den Teilnehmern gehörten: der Verein Fuß, der Gewerbeverein Fokus O., der Allgemeine Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), der Verkehrsclub Deutschland (VCD), der Stadtschülerrat, der Blinden- und Sehbehindertenverband, die Beauftragte für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung, der Stadtelternbeirat, und das Kinderbüro. Beteiligt waren auch der städtische Eigenbetrieb Bau und Service Oberursel, die städtische Wirtschaftsförderung, die Stadt- und Verkehrsplanung und die städtische Umweltabteilung.

Auf insgesamt sechs jeweils gut drei Kilometer langen Stadtspaziergängen wurden, gemeinsam mit Ortsbeiräten und Bürgern, Problemstellen identifiziert, Lösungsideen erarbeitet und Wünsche zur Umgestaltung für das Fußwegesystem erarbeitet. Zwischen 14 und 18 Menschen waren jeweils dabei. Über einen Monat lang (Mitte Juni bis Mitte Juli 2022) haben zudem 217 Personen auf der extra eingerichteten Onlineplattform ihre Hinweise zu Mängeln und Qualitäten in Sachen Fußverkehr gemeldet.

Insgesamt gab es 250 Meldungen. Beanstandet wurde unter anderem, dass auf Fußwegen Autos parkten, Mülltonnen ständen oder Zweige in Wege hineinragten. Manche Wege seien zu schmal oder schlecht einsehbar. Zudem fehlten an einigen Stellen sichere Querungsmöglichkeiten. Das gelte für alle Stadtteile, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt.

Genannt wurden auch zu lange Rotphasen bei Fußgängerampeln und zu kurze Grünphasen. Langsamer gehende Menschen könnten dann die Straße nicht mehr sicher überqueren. Bemängelt wurden aber auch fehlende Sitzmöglichkeiten und fehlende so genannte „Klimakomfortzonen“ mit Schatten und Wasser. Außerdem wünschten sich viele Bürger Wasserspender und Trinkwasserbrunnen. Aber auch saubere öffentliche Toiletten seien vielen Menschen sehr wichtig.

Positiv bewertet wurden die Möglichkeiten zu ruhigen Spaziergängen und der Naherholung am Stadtrand sowie die Vielzahl an „Schleichwegen“ in der Stadt. Ebenfalls positiv bewertet wurde die bereits weit fortgeschrittene Barrierefreiheit an den Haltestellen der Busse und Bahnen.