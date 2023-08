Gegenwind im Wettertal

Gisela Babitz-Koch und Sven Klausnitzer verschaffen sich ein Bild vom möglichen Standort der Windräder in der Gemarkung Wisselsheim. ihm-fahle © Petra Ihm-Fahle

Dort ungefähr ist das Gebiet.“ Gisela Babitz-Koch ist sich sicher. Mit ihrem Stellvertreter Sven Klausnitzer stapft die Ortsvorsteherin über die Felder in der Gemarkung Wisselsheim. Sechs bis sieben Windräder will der Investor Energie Baden-Württemberg (EnBW) errichten, zwei auf den Ackerflächen des Bad Nauheimer Stadtteils, die übrigen auf Wölfersheimer Gebiet.

Bekannt ist das seit Mai.

„Stimmt - da muss es sein.“ Babitz-Koch und Klausnitzer stecken die Köpfe über einem Plan zusammen, schauen über das landwirtschaftliche Gebiet. Weit entfernt ist der Johannisberg zu sehen. Die Wettertal-Dörfer Rödgen und Wisselsheim liegen näher, aber ein ganzes Stück von der Stelle entfernt, auf der die zwei Kommunalpolitiker stehen.

Wie es sich in der Juni-Sitzung des städtischen Bauausschusses angedeutet hat, sind nicht alle Bürger einverstanden. Babitz-Koch fragte nach einem Katasterplan, um sich persönlich ein Bild von der Lage der Windkraftflächen machen zu können. Sie wolle dies wissen, da ein Neubaugebiet in Wisselsheim angedacht sei. Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos) kritisierte die Christdemokratin daraufhin scharf. „Es ist der Klassiker: Ich will es selber noch mal genau nachmessen.“ Die ausgewiesene Fläche ist seinen Worten zufolge allerdings „nicht interessant“, sondern die genauen Standorte seien es. „Sobald die bekannt sind, kann jeder Bürger nachmessen. Und wenn das jeder in Deutschland tut, bleiben wir so langsam wie bisher in der Windenergie.“

Babitz-Koch hat, wie sie dieser Zeitung erklärt, vereinzelt Beschwerden erhalten. So hat sich Dr. Robert Spranger aus Nieder-Mörlen an sie und FDP-Mann Klausnitzer gewendet, da er im Neubaugebiet „Am Holzberg“ in Rödgen ein Eigenheim errichten will. Er ist überzeugt: „Die Häuser in der Nähe von Windkraftanlagen erfahren eine Wertminderung.“

ZEITPLAN Nach Angaben von Miriam Teige, Pressesprecherin bei EnBW (Energie Baden-Württemberg), ist es beim Zeitplan geblieben, wonach EnBW den Genehmigungsantrag im dritten und vierten Quartal dieses Jahres einreicht. Teige: „Wenn alles gut läuft, gehen wir 2026/27 in Betrieb. Wir sind optimistisch und freuen uns, unseren Beitrag zur notwendigen Energiewende zu leisten.“ ihm

Dieser Wertverlust, von dem er ausgeht, müsste den Immobilieneigentümern seiner Ansicht nach ersetzt werden. Seines Erachtens kann es zu einer Geräuschbelästigung kommen. „Lärm ist vom medizinischen Standpunkt ein Stressfaktor, das hat Auswirkungen auf Gesundheit und Lebensqualität.“ Bauherr Spranger hätte gern eine „Garantie, dass es mit der Lautstärke passt“. Auch die gesundheitlichen Auswirkungen des Infraschalls sind seinen Worten zufolge „immer noch umstritten“, aber das Problem werde heruntergespielt.

Laut Miriam Teige, Pressesprecherin bei EnBW, gibt es bisher keine Erkenntnisse über Wertminderungen von Immobilien aufgrund von Windenergieanlagen. „Das Vorranggebiet ist seit vielen Jahren ausgewiesen, die Information lag dem Grundbesitzer gewiss vor seiner Bauentscheidung vor.“ Es gebe strenge gesetzliche Maßgaben für ausgewiesene Vorranggebiete - nach denen dürfe gebaut werden. „Das frühere Vorranggebiet sah eine nähere Bebauung Richtung Rödgen vor, die ist jetzt ausgeschlossen worden.“ Was den Lärm angeht, würden alle Grenzwerte eingehalten. „Dort, wo Windkraftanlagen stehen, verblasst die Kritik ganz schnell, weil der Lärm kaum hörbar ist“, sagt sie. Was den Infraschall angeht, werde häufig die Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) aus 2005 zitiert. „Die Berechnungen waren lange falsch und haben den Windkraftgegnern als Gegenargument gedient“, sagt Teige. Eine neue Studie aus Österreich zeige, dass der Infraschall von Windkraftanlagen relativ gering sei, vergleiche man ihn mit Autos, Kühlschränken und auch Kindertrampolinen.

Ortsvorsteherin Babitz-Koch erklärt, in Sachen Windenergie neutral zu sein. Der Standpunkt ihres Stellvertreters Klausnitzer ist eindeutig. Im Stromnetz habe die durch Windkraft erzeugte Energie schon heute den größten Anteil. „Ich bin ein Befürworter von Photovoltaik und Windenergie. Wenn wir aus dem Fossilen aussteigen wollen, brauchen wir das.“