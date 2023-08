Kleine Blutsauger auf dem Vormarsch

Von: Annette Schlegl

Teilen

Ein weißes Flanelltuch an einem Stock – die sogenannte Flaggmethode – kann dabei helfen, die Zahl der Zecken zu ermitteln. © Pfizer/www.zecken.de

Ein Biologe hat an einer Badestelle bei Darmstadt besonders viele Zecken gefunden. Für das neuartige Alongshan-Zeckenvirus gibt es in Hessen derweil noch keine Untersuchungen.

Der Biologe Martin Komorek hat es im wahrsten Sinne des Wortes schwarz auf weiß: Er hat jede Menge schwarze kleine Punkte auf dem weißen Flanelltuch gefunden, das er über das Gras an der Grube Prinz von Hessen gezogen hat. Die schwarzen Punkte sind Zecken. Die Badestelle bei Darmstadt ist somit ein Ort, den Zecken lieben.

Die Aktion war eine Untersuchung, die das Pharmaunternehmen Pfizer in Auftrag gab. Innerhalb eines Monats sollten Experten und Expertinnen bundesweit zehn beliebte Badeseen und Flussufer auf Zecken untersuchen – denn Zecken gibt es nicht nur im Wald. Die Grube Prinz von Hessen wurde ausgewählt, weil sie direkt in einem Risikogebiet liegt, das vom Robert Koch-Institut (RKI) für die von Zecken übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ausgewiesen wurde. Die Erkrankung ist eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute, sie verläuft vereinzelt tödlich.

Grube Prinz von Hessen bei Darmstadt Spitzenreiter bei der Zeckendichte

18 Zecken auf 200 Quadratmeter hat der Biologe Martin Komorek vom Portal Zecken-Radar bei seinem Test an der Grube Prinz von Hessen gefunden. Das ist zusammen mit dem Isarufer in München der höchste Wert, der bei der Untersuchung nachgewiesen wurde. Platz drei ist weit davon entfernt: Am Scharmützelsee in Brandenburg wurden 12 Zecken entdeckt. Ob sie mit Krankheitserregern infiziert waren, war aber nicht Gegenstand der Untersuchung.

Der Virologe Professor Gerhard Dobler, Leiter des nationalen Konsiliarlabors für FSME in München, hat festgestellt, dass es in diesem Jahr so viele Zecken wie noch nie in Deutschland gibt. „Auch FSME hat in Deutschland weiterhin einen ansteigenden Trend“, sagt Virologe Dobler. Selbst in Gebieten, wo 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung gegen FSME geimpft sind, stecke die Zecke die Ungeimpften an.

Ganz Südhessen ist Risikogebiet für Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Schon jahrelang besteht in ganz Südhessen ein hohes Risiko, durch Zeckenstiche mit dem FSME-Virus infiziert zu werden. Die höchste Häufigkeit weist laut aktueller Fünf-Jahres-Statistik des RKI der Odenwaldkreis auf mit 12,39 FSME-Erkrankungen pro 100 000 Einwohner:innen, gefolgt vom Landkreis Bergstraße (9,24). Im Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt die Inzidenz bei 6,39 Fällen, gefolgt von der Stadt Darmstadt mit durchschnittlich 2,51 Fällen. In Nordhessen gibt es den Landkreis Marburg-Biedenkopf mit 3,86 Fällen pro 100 000 Einwohner:innen. Auch den Kreis Groß-Gerau sieht das RKI als FSME-Risikogebiet an, genauso wie die Stadt und den Landkreis Offenbach sowie den Main-Kinzig-Kreis und den Landkreis Fulda. Die Stadt Frankfurt ist jedoch kein FSME-Risikogebiet.

Selbsthilfegruppe Information, Beratung und Hilfe erhalten Bürger und Bürgerinnen beim Borreliose-und-FSME-Bund Deutschland. Die Patientenorganisation unterhält eine Servicestelle in Darmstadt an der Poststraße 9. Ansprechpartner ist Klaus Acker, Tel. 06151/56679727, E-Mail: klaus.acker@borreliose-bund.de oder service@borreliose-bund.de. Die nächsten Termine der Selbsthilfegruppe sind dort am 18. August und am 17. November, jeweils um 19 Uhr, angesetzt.

Das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege registrierte in diesem Jahr bisher zehn FSME-Fälle in Hessen. Im ganzen Vorjahr seien 22 Fälle gemeldet worden, heißt es, im Jahr 2021 waren es 15 Fälle, 2020 zählte man 13.

Im Schnitt befinden sich in einem Prozent der Zecken FSME-Viren im Speichel, sagt der Biologe Komorek. 30 bis 70 Prozent der Zecken könnten dagegen Träger von Borrelien sein – der Bakterien, die die Krankheit Lyme-Borreliose auslösen. Borrelieninfektionen sind in einigen Bundesländern meldepflichtig, jedoch nicht in Hessen.

Übertragung von Alongshan-Virus bisher in Hessen noch nicht untersucht

Schlagzeilen hat in den vergangenen Wochen auch das Alongshan-Virus (ALSV) gemacht, das durch Zecken übertragen wird und leichte grippeähnliche Symptome, Kopf- und Gliederschmerzen verursacht. Es wurde nach der nordchinesischen Stadt benannt, in der es 2017 erstmals entdeckt wurde. Bei Untersuchungen von Zecken in der Schweiz in den Jahren 2021 und 2022 sei das Virus sogar fünfmal häufiger gefunden worden als das FSME-Virus, sagt Professor Dobler. Es wurde auch schon in Niedersachsen in Zecken der Art „Gemeiner Holzbock“ nachgewiesen. Im Labor konnte außerdem gezeigt werden, dass sich das Virus potenziell auch in der Auwaldzecke vermehren kann. „Beide Zeckenarten kommen nachweislich auch in Hessen vor“, so das Landesamt für Gesundheit und Pflege. Bisher gebe es in Hessen aber noch keine Untersuchungen von Zecken auf das Alongshan-Virus. Damit fehle auch die Datengrundlage, um die Frage zu beantworten, ob ALSV auch in Hessen verbreitet ist.

Forschende der Tierärztlichen Hochschule Hannover haben das Virus auch bei Wildtieren in Niedersachsen nachgewiesen. Laut Virologe Dobler benannten sie es in „Harz Mountain Virus“ um, weil es andere Erbinformationen trägt als das chinesische Virus.

Noch kein Verdachtsfall für Alpha-Gal-Syndrom in Hessen bekannt

Zecken können aber auch Auslöser einer Fleischallergie sein, eines sogenannten Alpha-Gal-Syndroms. Ein Bericht, den das Center for Disease Control and Prevention in den USA kürzlich veröffentlichte, besagt, dass schon mehr als 100 000 Amerikaner nach einem Zeckenstich allergisch gegen Fleisch seien. Dem Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege ist aber bisher noch von keinem Verdachtsfall in Hessen berichtet worden. „Es gab einzelne niedergelassene Ärzte, die das Alpha-Gal bestimmt haben wollten“, sagt Claudia Trebis, ärztliche Leiterin am Bioscientia MVZ-Labor Mittelhessen in Gießen.

Die FR hat einige Antworten auf Fragen zu Zecken und ihrem Vorkommen sowie zu Impfungen in einem Extra-Artikel zusammengestellt.