Für manche bedeutet es das Aus

Teilen

Herbert Dwuzet, mit 102 Jahren der älteste Bewohner im Kurstift, mit dem Service-Roboter. Koberg © Ulrike Koberg

Alten- und Pflegeheime und ambulante Dienste leiden unter Fachkräfte-Mangel

Hochtaunus - Überstunden, Stress, Bürokratie und zu wenig Zeit für die emotionale Zuwendung - der akute Personalmangel im Pflegebereich führt bei vielen Fachkräften zu einem extrem belastenden Berufsalltag. Eine Situation, die sich in den nächsten Jahren noch verschärfen wird, da die Lebenserwartung der Menschen steigt und immer mehr Menschen im Alter auf die Hilfe und Pflege durch andere angewiesen sein werden. Schon jetzt können viele Alten- und Pflegeheime nicht mehr alle Plätze für Bewohner und Patienten besetzen und für manch ambulanten Pflegedienst bedeutet der Mangel das wirtschaftliche Aus.

Auch Stefan Fuchs, Leiter des Alten- und Pflegeheimes Haus Luise in Dornholzhausen, muss aufgrund des Fachpersonalmangels immer wieder Interessenten für einen Pflegeplatz auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten: „Die aktuelle Situation hat dazu geführt, dass wir derzeit nicht alle theoretisch verfügbaren Pflegeplätze anbieten und belegen können“, sagt er. Von den 119 stationären Plätzen werden momentan lediglich 110 angeboten und belegt. Und diese Zahl, so Fuchs, werde gegebenenfalls noch weiter reduziert werden müssen, damit für die bereits dort lebenden Bewohnerinnen und Bewohner die vertraglich vereinbarten Leistungen in vollem Umfange garantiert werden können.

Wie viele andere muss auch das Haus Luise zurzeit teils auf Zeitarbeitskräfte zurückgreifen. Aber vorrangiges Ziel sei es, erklärt Fuchs, das Haus mittelfristig so aufzustellen, die Bewohner ausschließlich mit eigenem, festem Personal zu betreuen. Yvonne Haschke, die Geschäftsführerin des Kurstifts, freut sich hingegen, dass sie momentan alle Stellen im Pflegebereich besetzt habe. Das klingt zunächst erfreulich, doch es gibt auch hier immer wieder Probleme in der Gestaltung des beruflichen Alltags ihrer Mitarbeiter. Da ist zum einen die Bürokratie: „Jeden Handgriff, den man macht, muss man dokumentieren“, kritisiert Haschke. Das koste die Pflegekräfte zu viel Zeit. Hier sieht sie die Politik in der Pflicht, den bürokratischen Aufwand zu minimieren, damit die Pflegefachkräfte sich wieder verstärkt auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können.

Ein anderes Problem, das sich im Kurstift immer wieder stellt, sei die sprachliche Kommunikation mit den Fachkräften, die aus dem Ausland stammen. Insgesamt kümmern sich Menschen aus 34 Nationen um die Bewohner des Kurstifts. Um in Deutschland zu arbeiten, müsse ein Sprachzertifikat der Stufe B2 vorgewiesen werden. Dies reiche aber, so Haschke, in der Regel nicht für fachliche Gespräche aus. Ideen, wie man den Pflegefachkraftmangel entschärfen könnte, hat sie viele. Bürokratieabbau ist nur eine davon. Eine weitere wesentliche Hilfe sei es, wenn das strenge Dreischichtenmodell „Früh-, Spät-, Nachtschicht“ aufgelöst werden würde. Man brauche ein Arbeitsmodell, mit dem man den Mitarbeitern mehr Flexibilität ermögliche, fordert die Kurstift-Geschäftsführerin. Dabei denke sie zum Beispiel an alleinerziehende Mütter, die aufgrund ihrer familiären Situation nur an Vormittagen arbeiten können.

Darüber hinaus sieht Yvonne Haschke in dem gezielten Einsatz von Robotern eine Entlastung des Personals. In ihrem Haus fahren bereits bei der Essenausgabe Serviceroboter von der Küche zu den Tischen und bringen den Bewohnern die vorher ausgewählten Speisen. Klaus Schultheiß, der Vorsitzende des Sozialverbandes VdK im Hochtaunuskreis, lenkt den Blick auch auf die häusliche Pflege. Zurzeit gibt es im Hochtaunuskreis rund 70 000 Menschen, die gepflegt werden müssen.

„Über 80 Prozent werden zu Hause gepflegt“, weiß Schultheiß. Doch der bürokratische Aufwand, der von den Angehörigen neben der Pflege geleistet werden müsse, sei „schier unmöglich“.