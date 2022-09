Für finanziell fitte Frauen

Teilen

Wetterau - Wie ordne ich meine Unterlagen mit System? Welche Möglichkeiten der Budgetplanung habe ich? Und wie kann ich mich gut für das Alter absichern? In einem Vortrag mit Selbstreflexion über Online-Umfragen gibt Birgit Happel, Referentin für Finanzbildung, viele Tipps und Anregungen für Frauen.

Der kostenfreie Vortrag findet am Mittwoch, 21. September, von 18 bis 19.15 Uhr online über Zoom statt. Anmeldung beim Fachdienst Frauen und Chancengleichheit unter Telefon 0 60 31/83 53 01 oder per E-Mail an fachdienst-frauen@wetteraukreis.de.

Die Soziologin Birgit Happel setzt sich mit ihrer Plattform „Geldbiografien“ für finanzielle Gleichstellung und die Professionalisierung der Finanziellen Bildung ein. Sie engagiert sich im Vorstand des Präventionsnetzwerks Finanzkompetenz für eine bessere Finanzbildung und teilt ihre Leidenschaft für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen als Mitglied von UN Women Deutschland.

Die Referentin sei in keiner Weise mit dem Vertrieb oder der Vermittlung von Finanzprodukten befasst, teilt der Wetteraukreis mit. Infos unter www.geldbiografien.de. red