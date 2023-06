Für eine „Oase“ ungeeignet

Viel Sand, wenig Schatten: Fest-Stand am Rathaus. privat © tz

Rathausplatz nicht schön fürs Brunnenfest, sagt Initiative

oberursel - Zum Brunnenfest hatte sich die Initiative „Oase am Urselbach“ das Ziel gesetzt, den vom Vereinsring angebotenen Platz vor der Stadthalle zu verschönern und echte Aufenthaltsqualität auf diesem „sonst sehr kargen und überhitzten Platz“ zu schaffen, teilt sie mit. Der Berlebachplatz dagegen sei während des Brunnenfestes Baustellenlagerplatz und daher nicht verfügbar gewesen.

Mit neun Tonnen Sand, vielen von der Gärtnerei Peselmann aus Bad Homburg geliehenen Pflanzen und viel guter Laune habe die Initiative eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen, die gut angenommen worden sei. Schon beim Aufbau des Sandstrandes sei aber klar geworden, dass die Oase am Urselbach „am richtigen Standort“ (dem Berlebachplatz) nicht zu toppen sei.

Die Aufenthaltsqualität direkt am Urselbach und der Schatten, den die fünf natürlich gewachsenen Bäume auf dem Platz hinter der Stadthalle böten, sei auf dem Rathausplatz vor der Stadthalle über der Tiefgarage nicht zu erreichen. An den sonnigen Brunnenfest-Tagen hätten die Menschen dort Schatten gesucht und kaum gefunden. Die von der Stadt extrem zurückgeschnittenen Platanen hätten jetzt lediglich ein paar vereinzelte Blätter gezeigt, die kaum Schatten spenden könnten. Auf diese Art werde die Klimaanpassung in Oberursel nicht gelingen, befindet die Initiative. Die Pflichtaufgabe, Menschen vor zu viel Hitze auch im öffentlichen Raum zu schützen, drohe in Oberursel zu scheitern.

Mit den Worten „nächstes Jahr sehen wir uns auf der ,echten‘ Oase wieder“ verabschiedeten sich die Menschen schließlich voneinander.

„Wann wird die Oase denn endlich gebaut?“, hätten viele Besucher gefragt. Viele hätten die am den Magistrat gerichteten Karten unterzeichnet, in denen die Stadt aufgefordert werde, endlich zur Tat zu schreiten und den Berlebachplatz als Oase für alle Bürger zu begrünen und Zugang zum Urselbach zu schaffen. Fördergelder zur Umsetzung seien genügend da.

Rupert Köhler, Oasen-Initiativen-Sprecher, sagte: „Wir hoffen, dass die Stadtverordneten sehr bald zumindest einem deutlichen Start der Umgestaltung des Berlebachplatzes zustimmen. Wir werden als Initiative ehrenamtlich engagierter Bürger weiter alles dafür tun, damit dies ein Projekt für alle wird.“ red