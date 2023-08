Früherer Sparkassen-Vorstand gestorben

Teilen

Günter Sedlak privat © Red

Der frühere Sparkassen-Direktor Günter Sedlak ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Der Echzeller hatte bis zum Eintritt in den Ruhestand am 31. Oktober 2019 ganze 25 Jahre im Vorstand die Geschicke der Sparkasse Oberhessen gelenkt. „Sein viel zu früher Tod bestürzt uns besonders“, schreiben sein Nachfolger Frank Dehnke, Verwaltungsratsvorsitzender Jan Weckler und Birgit Horst, Vorsitzende des Personalrates, in einem Nachruf.

Bis zum letzten Arbeitstag war Sedlak mit vollem Einsatz dabei, im Ruhestand wurde es ruhiger um ihn, zuletzt war er schwer krank. Sedlak starb bereits am 25. Juli. Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt. Sedlak hinterlässt seine Frau und zwei Töchter.

Der Sparkasse war er stets treu: Ins Berufsleben startete Sedlak bereits im Alter von 16 Jahren mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Weilburg. Mit 33 kam er zur Nassauischen Sparkasse, war dort fünf Jahre Geschäftsbereichsleiter für Privatkunden. 1994 zog die Familie nach Echzell; Sedlak wurde Vertriebsvorstand bei der Sparkasse Wetterau. Nach fünf Jahren stieg er zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden auf und übernahm den Posten am 1. November 2004.

Meilensteine in Sedlaks Wirken waren die Fusion mit der damaligen Sparkasse Vogelsbergkreis zur Sparkasse Oberhessen und die Bewältigung der Finanzkrise mit all ihren Regulierungsauflagen, die Sedlak bei den jährlichen Bilanzpressekonferenzen stets als Hemmnis für das Bankgeschäft anführte. Der Betrugsskandal im Jahr 2017, als bekannt wurde, dass ein Angestellter die Bank in gut zehn Jahren um fast neun Millionen Euro betrogen hatte, setzte dem ganzen Haus zu. Sedlak blieb als Steuermann aber an Bord und brachte das Geldinstitut in ruhigeres Fahrwasser.

Sedlak habe bleibende Akzente bei der Digitalisierung gesetzt und diese als Impulsgeber und Förderer verankert - auch abseits des Kerngeschäftes, wie Dehnke schreibt. Vogelsberg-Landrat Manfred Görig hatte bei der Verabschiedung gelobt, Sedlak sei es gelungen, dass die Bank als „regionaler Kümmerer“ ihren Beitrag leiste. Im Nachruf heißt es: „Günter Sedlaks prägendes Schaffen wird noch lange zu spüren sein. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“ hed