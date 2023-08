Frische Ideen für den Klimaschutz

Kreis lobt Preis aus

hochtaunus - Noch bis zum 15. September sind Bewerbungen zum Klimaschutzpreis des Hochtaunuskreises möglich. Mit dem Preis würdigt der Kreis zum zweiten Mal lokale Beiträge zum Klimaschutz von Privatpersonen, Vereinen oder anderen Institutionen.

Eingereicht werden können Aktivitäten, Leistungen und Projekte, die den Klimaschutz im Hochtaunuskreis fördern, die selbst aktiv zum Klimaschutz beitragen oder die Öffentlichkeit auf das Thema Klimaschutz lenken. Wer sich bewerben möchte, ist eingeladen, sein Projekt auf maximal vier DIN-A-4-Seiten zu beschreiben und zu begründen, warum es für den Klimaschutzpreis besonders geeignet ist. Dabei sind sowohl Eigenbewerbungen als auch Vorschläge Dritter möglich. Die Bewerbungen können per E-Mail an die Adresse klimaschutzpreis@hochtaunuskreis.de oder per Post eingereicht werden. Die Anschrift lautet: Hochtaunuskreis - Der Kreisausschuss, Stabsstelle Klimaschutz, nachhaltige Kreisentwicklung und Umweltbildung, Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, 61352 Bad Homburg. Die Auszeichnung kann an jede natürliche oder juristische Person, Personenvereinigung, Gruppe, Arbeitsgemeinschaft, Institution oder sonstige Personenmehrheit verliehen werden. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass sich deren Wohnsitz, Arbeitsort oder Geschäftssitz im Hochtaunuskreis befindet und dass das eingereichte Projekt, die Leistung oder Aktivität im Zeitraum zwischen dem 1. Juni 2022 und dem 30. Mai 2023 stattgefunden hat. Der erste Platz erhält 5000, der zweite Platz 2000 und der dritte 1000 Euro. red