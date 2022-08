Fressen für den Naturschutz

Teilen

Als Teil der Schäfereiberatung des Naturschutzfonds Wetterau ist kürzlich eine Feldexkursion in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro "PlanWerk" angeboten worden, teilt der Wetteraukreis mit. Schäferinnen und Schäfer nutzten die Gelegenheit, sich zum fachlichen Austausch und zur vegetationskundlichen Exkursion zu treffen. Ziel war der Eichköppel in Eichelsdorf.

Verschiedene Lebensraumtypen wie die "Mageren Flachlandmähwiesen" und "Submediterranen Halbtrockenrasen" seien hier zu finden. Daneben fungieren Eichen- und Obstbäume als Strukturelemente und spenden Schatten.

"Ob Schäfer im Haupt- oder Nebenerwerb - ohne Ihr Engagement könnten Standorte wie dieser nicht erhalten werden", lobte Franka Jensen. Sie ist die Geschäftsführerin des Landschaftspflegeverbande.

Peter Link bewirtschafte die anspruchsvollen Flächen mit seiner Herde. Seit vielen Jahren laufe die Zusammenarbeit von Beweidung und Nachpflegearbeiten durch Hessen-Forst in diesem Gebiet vorbildlich. Flächen dieser Art bieten den Schafen nur Futter für den Sommer. Wenn die Tiere im Winter im Stall stehen, benötigen sie Heu. Das Winterfutter sei allerdings in Gefahr: Im Wetteraukreis breite sich seit einigen Jahren die Herbstzeitlose auf vielen Flächen aus, die für das Winterfutter gemäht werden. Die Herbstzeitlose ist schon in kleinen Mengen, auch getrocknet, giftig für Weidetiere. Auf dem Programm stand daher auch ein Vortrag zum Thema Bekämpfung der Herbstzeitlosen, wie der Wetteraukreis weiter mitteilt.

Die Exkursion sei Teil der Beratung für Schäfer des Naturschutzfonds Wetterau. Sie gehöre zum Projekt "Vorbereitung, Begleitung und Evaluation von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch den Naturschutzfonds Wetterau e.V.". Es wird durch das Land Hessen als Teil der Richtlinie zur Förderung von Landschaftspflegeverbänden gefördert. Bewilligungsstelle ist das Regierungspräsidium Darmstadt. Die Förderung trage zur Umsetzung der Ziele der Hessischen Biodiversitätsstrategie bei. red