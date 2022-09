Freibadsaison endet vorzeitig

Technischer Defekt im Taunabad

oberursel - Die diesjährige Freibadsaison im Taunabad endet vorzeitig am heutigen Mittwoch, 14. September, teilen die Stadtwerke mit. Geschäftsführerin Julia Antoni: „Wir hatten geplant, das Freibad am Sonntag zu schließen. Aber wegen eines am Montag festgestellten technischen Defekts müssen wir das Außengelände leider bereits am Mittwoch schließen.“ Rund 80 000 Badegäste hätten das Taunabad während der diesjährigen Freibadsaison besucht. Trotz oder wegen der Hitze sei auch das Hallenbad bei den Gästen in dieser Saison sehr beliebt gewesen. Die besucherstärksten Tage der Freibadsaison waren der 18. Juni und 19. Juli mit jeweils etwa 3000 Badegästen.

Die Schwimmhalle bleibt geöffnet. Die Stadtwerke folgen dem Beschluss des Hessischen Städtetags zur Energieeinsparung und haben die Wassertemperatur in den Schwimmbecken auf 26 Grad gesenkt. Das Kleinkinderbecken ist deshalb geschlossen. Ab 16. Oktober gibt es wieder Frauenschwimmen. Alle Infos auf www.stadtwerke-oberursel. de/taunabad. jo