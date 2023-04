Frankfurt liest ein Buch

Von: Oliver Teutsch

Teilen

Sindlingen liegt am Main. © Michael Schick

Durch den Roman von Deniz Ohde rückt Sindlingen tief im Frankfurter Westen in den Blickpunkt. Eine Ortsbegehung mit den Bücherfrauen kurz vor Beginn des Lesefestivals.

Zunächst einmal will Sabine Rock wissen, wer vorher schon einmal in Sindlingen war. Alle schauen sich an, aber nur ein Arm geht nach oben. Deniz Ohde, deren Roman im Mittelpunkt der diesjährigen Auflage von „Frankfurt liest ein Buch“ steht, würde vermutlich die Schultern zucken und sich nicht grämen. Denn wie schreibt sie in ihrem Nachwort der Festivalausgabe: „Es gibt auch keinen Grund, Sindlingen zu besuchen, wenn man nicht dort wohnt.“ Die Einladung der Frankfurter Bücherfrauen an diesem Vormittag bringt also eine Premiere für ein halbes Dutzend Menschen: einen Spaziergang durch Frankfurts westlichsten Stadtteil.

Die Bücherfrauen sind ein berufliches Netzwerk für den Literaturbetrieb. Seit einigen Jahren richten sie zum Lesefestival eigene Veranstaltungen aus. Schnell entstand die Idee, diesmal einen Rundgang zu literarischen Schauplätzen in Sindlingen anzubieten. Jenem Frankfurter Stadtteil, in dem die Autorin aufwuchs und der den erzählerischen Nährboden für ihren Debütroman bildet. „Das Thema Herkunft hat uns am meisten interessiert“, so Bücherfrau Rock. Die Autorin willigte ein, an dem Spaziergang am 1. Mai teilzunehmen und Passagen aus ihrem Werk zu lesen. Die Veranstaltungsidee kam gut an. „Wir sind überrannt worden mit Anmeldungen“, so Rock. Die Warteliste sei lang. Plötzlich wollen viele Menschen nach Sindlingen. Der Verdienst von Deniz Ohde. Der Rundgang beginnt am S-Bahnhof von Sindlingen. Ein für Fußgänger unwirtlicher Ort, der von einer großen Straßenunterführung geprägt ist. Im Roman spielt der Bahnhof keine herausragende Rolle. Allerdings, so betont Bücherfrau Rock, habe die Autorin den Bahnhof oft benutzt, um zu den anderen Schauplätzen im Buch zu kommen, wie etwa die Schule oder die Innenstadt. Ein Ort also, der seinen Zauber dadurch entfaltet, dass man von ihm gut loskommt.

Auch der erste Halt des Spaziergangs besticht nicht durch ein Übermaß an Idylle: die Bushaltestelle am Tor West des Industrieparks Höchst. Vorn rauscht der Verkehr auf der Höchster Farbenstraße, die rückwärtige Szenerie wird von parkenden Autos und rauchenden Schloten bestimmt. Bücherfrau Sabine Börchers liest hier den Anfang des Romans, in dem die Ich-Erzählerin nach einigen Jahren Abwesenheit wieder in ihrer alten Heimat ankommt. Mit dem Bus. Eigentlich, so räumt Börchers ein, spiele die Szene an der Haltestelle Friedhof, doch die sei für den literarischen Spaziergang zu abgelegen. Macht aber nichts, denn an einer anderen Stelle im Buch kommt die Erzählerin auch am Tor West an. Denn, zur Mittagszeit, so erinnert sich die Autorin im Nachwort, fuhr der Bus nur bis Tor West.

Der nächste Fixpunkt in Sindlingen nimmt im Roman deutlich mehr Raum ein als die Bushaltestelle. Die Evangelische Kirche unweit des Mains war an Heilig Abend 1996 Schauplatz eines Selbstmordattentats. Eine Frau sprengte sich mit einer Handgranate in die Luft, zwei weitere Frauen starben, 13 Gläubige wurden verletzt. Für die Autorin, Jahrgang 1988, war das Attentat sicherlich ein einschneidendes Erlebnis in ihrer Kindheit. Gelesen wird eine dazu passende Passage aus dem Buch, wenn auch nicht an der Kirche selbst. Der Pfarrer sei von der Idee nicht so begeistert gewesen, sagt Börchers.

Sindlingen Der 38. Stadtteil Frankfurts gehörte seit 1917 zu Höchst. Mit der Eingemeindung von Höchst wurde auch Sindlingen 1928 ein Teil der Mainmetropole. Die Entfernung zur Hauptwache beträgt zwölf Kilometer, zum Flughafen sind es nur vier. Sindlingen hat rund 8900 Einwohner:innen. ote

Also wird die Autorin erst ein paar Hundert Meter weiter an der Werksbrücke wieder lesen. Dort, am Mainufer, mit einem großen Spielplatz und einer Gänseblümchenwiese hat Sindlingen eine gewisse Weite. Hier wird auch die Peripherie des Stadtteils besonders deutlich. In die Frankfurter Innenstadt sind es laut eines Fahrrad-Wegweisers an der Werksbrücke 15 lange Kilometer. Doch schon am anderen Flussufer beginnt mit Kelsterbach der Kreis Groß-Gerau. Ein paar Meter flussabwärts der Main-Taunus-Kreis. Das nächste Einkaufszentrum von Sindlingen aus befindet sich ebenfalls im Nachbarkreis. Für die Jugendlichen war es eine Fahrt über die Tarifgrenze. Der Busfahrer habe die Jugendlichen mit einem strengen Blick in den Rückspiegel daran erinnert, verrät Deniz Ohde im Nachwort.

In ihrem Roman bleiben die Örtlichkeiten unbestimmt. Frankfurt und Sindlingen sind nur „der Ort“. Der Taunus „das Gebirge“, der Main „der Fluss“. Damit will die Autorin sich nicht von ihrer Heimat distanzieren, sondern zum Ausdruck bringen, dass in ihre Erzählung viel Fantasie und verklärte Erinnerungen eingeflossen sind. Es handele sich um „legendärische Landschaften“, schreibt Ohde im Nachwort. Die Unbestimmtheit gibt auch der Leserschaft nahe anderer Industriestandorte die Gelegenheit, sich in „Streulicht“ wiederzufinden. So berichtet die Autorin der FR, dass sie bei Lesungen im Ruhrgebiet auch gefragt wurde, ob manche beschriebene Szenerie nicht dort zu verorten sei. „Streulicht“ sei der Versuch, „diesem spezifischen Wesen einer Ortschaft, wie es sie in Deutschland viele gibt, ein Denkmal zu setzen“, schreibt Ohde im Nachwort.

Nach dieser Auflage von „Frankfurt liest ein Buch“ werden bei der Frage nach dem Sindlingen-Besuch wohl ein paar Arme mehr in die Höhe gehen.

Die Evangelische Kirche spielt im Roman eine Rolle und wird häufig erwähnt. © Michael Schick

Schriftstellerin Deniz Ohde © Renate Hoyer

Die Bushaltestelle am Tor West liegt nicht sehr idyllisch. © Michael Schick