Fotos mit Neonazis

Von: Joachim F. Tornau

„So etwas schadet massiv dem Ansehen der Polizei und dem Vertrauen, welches die Bürgerinnen und Bürger in uns setzen.“ © IMAGO

Disziplinarverfahren gegen zwei Polizisten in Nordhessen.

Die Polizei in Nordhessen hat Disziplinarverfahren gegen zwei Beamte eingeleitet, die auf Fotos im Internet zusammen mit Rechtsextremen posierten. Auslöser der internen Ermittlungen waren die Recherchen einer antifaschistischen Gruppe, die kürzlich online über die Gründung eines nordhessischen Ablegers der neonazistischen Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ berichtet hatte – mit vielen Details und Fotos der Beteiligten.

Zu den treibenden Kräften gehörte demnach ein langjähriger rechtsextremer Aktivist und Kampfsportler aus Bad Wildungen. Und mit ebendiesem Mann hatte sich der Jugendkoordinator der Polizei im Kreis Waldeck-Frankenberg im November 2021 fotografieren lassen, nach einem gemeinsamen Boxtraining in dessen damaligem Kampfsportstudio. Das Bild postete er anschließend bei Facebook, versehen mit einem unkritischen Jubelkommentar: „Vielen Dank, dass ich mir ein Bild von dem Training machen durfte! Bad Wildungen hat viel zu bieten.“ Erst am vorigen Wochenende hatte die Polizei in Bad Wildungen eine rechte Kampfsportveranstaltung mit rund 20 Beteiligten verhindert.

Obwohl das Foto nicht im Dienst entstand, sieht die Polizei einen „möglichen Verstoß gegen die Wohlverhaltenspflicht nach dem Beamtenstatusgesetz“ und versetzte den Beamten erst einmal auf einen anderen Posten.

„So etwas schadet massiv dem Ansehen der Polizei und dem Vertrauen, welches die Bürgerinnen und Bürger in uns setzen“, erklärte der nordhessische Polizeipräsident Konrad Stelzenbach. Gemeinsam mit dem betroffenen Beamten werde man den Sachverhalt jetzt „vorurteilsfrei, sachgerecht und sorgfältig“ prüfen.

Der Polizist selbst beteuerte seine Unbedarftheit: Er habe nichts über den politischen Hintergrund des Kampfsportlers gewusst, sagte er dem Hessischen Rundfunk. Das Foto sei im Zuge seines Wahlkampfs als Kommunalpolitiker der FDP entstanden. „Ich stehe mit klarer Meinung gegen Rassismus und mache meinem Umfeld unmissverständlich klar, dass ich nationalsozialistisches und antidemokratisches Verhalten nicht toleriere.“

Das könnte bei dem zweiten Beamten, den die Polizei auf den von der antifaschistischen Gruppe zusammengestellten Fotos entdeckte, anders aussehen: Der Mann ist nach Angaben eines Polizeisprechers bereits vom Dienst suspendiert, gegen ihn läuft neben einem Disziplinar- auch schon ein Strafverfahren. Nachfragen, um welche Vorwürfe es dabei geht, beantwortete die Polizei bis Redaktionsschluss nicht.