Fokus auf privatem Wohnraum

Wetterau - Ab dem 1. Juli müssen die 25 Städte und Gemeinden im Wetteraukreis Flüchtlinge aus allen Ländern aufnehmen. Zuletzt waren sie nur für Menschen aus der Ukraine zuständig. Dem Kreis wurden im vorigen Jahr rund 4900 Flüchtlinge zugewiesen - nun sind die Unterkünfte voll. Wie kommt das an? Eine Nachfrage in Nidda und Ortenberg.

Um die 40 Menschen muss der Wetteraukreis momentan in jeder Woche aufnehmen. Die Flüchtlinge haben Anspruch auf Verpflegung und je sechs Quadratmeter Wohnraum. Der Kreis betreibt mehr als 100 Unterkünfte. Seit Anfang 2022 hat er rund 1100 zusätzliche Betten organisiert. In Glauburg, Rosbach, Wöllstadt und Friedberg bereitet der Kreis den Bau weiterer Leichtbauhallen vor. Selbst in früheren Supermärkten, Firmengebäuden und Kitas werden Menschen untergebracht.

Doch es reicht nicht aus. Ab dem 1. Juli müssen die Kommunen nicht nur Ukrainer, sondern auch Weltflüchtlinge aus Afghanistan, Syrien, Eritrea und anderen Ländern aufnehmen. Das verkündete Landrat Jan Weckler (CDU) den Bürgermeistern Ende Mai in einer Dienstversammlung. Bis Ende September müssten sie vor Ort mindestens 450 zusätzliche Betten bereitstellen.

Wie viele zusätzliche Geflohene in die Orte kommen, ist sehr verschieden. Büdingen und Friedberg bleiben verschont, weil es dort Erstaufnahmeeinrichtungen gibt. Ortenberg bekommt keine Extra-Zuweisung, weil es seine bisherige Quote übererfüllt hat. Gedern kann mit 13 Neuankömmlingen rechnen, Glauburg wegen der bisher vergleichsweise wenigen Flüchtlinge mit 30 Personen. Hirzenhain muss nach Schätzung des Kreises rund 15 Betten bereitstellen, Limeshain 19.

In Nidda sind 14 Neuankömmlinge zu erwarten. Ist das eine Katastrophe? Niddas Bürgermeister Thorsten Eberhard (CDU) nimmt dieses Wort nicht in den Mund. Aktuell zählt er 162 Weltflüchtlinge in seiner Stadt. Davon leben 75 in zwei Gemeinschaftsunterkünften und zwei Wohnungen, die der Kreis betreut. Die Stadt kümmert sich um 248 Menschen aus der Ukraine.

Eberhard: „Wir haben den Eindruck, Ukrainer werden von der Bevölkerung besser akzeptiert als die Weltgeflüchteten. Das liegt aber eventuell auch daran, dass ein Großteil der Ukrainer Frauen und Kinder sind.“ Das Trauma der Flucht plage viele Menschen aus allen Herkunftsländern. Das führe „teilweise zu Schwierigkeiten im Sozialverhalten“, sagt der Bürgermeister. Da reichen die 72 wöchentlichen Betreuungsstunden der Stadtverwaltung kaum aus. Zum Glück gibt es in Nidda ehrenamtliche Betreuer, sagt Eberhard. Wenn die zusätzlichen Flüchtlinge kommen, finden sie in Nidda Obdach. Die frühere Fachklinik von Dr. Herzog in der Kurstraße in Bad Salzhausen werde ab Juli bis zu 60 Menschen in Einzel- und Doppelzimmern aufnehmen können. Man habe da auch eine große Küche und einen Speisesaal. Das Bürgerhaus Wallernhausen werde nicht mehr mit Flüchtlingen belegt. In mehreren Aufrufen suchten die Stadt und der Kreis in Nidda leer stehende Wohnungen für die Menschen. Bisher konnte die Stadt laut Bürgermeister 40 Mietverträge abschließen. Die Unterbringung in Wohnungen „sorgt für mehr Zufriedenheit bei den Betroffenen und wird von der Bevölkerung eher akzeptiert als größere Unterkünfte“.

Auch in Ortenberg gelingt es noch, Wohnraum für die Unterbringung Geflohener zu finden. „Wir kommen bis Jahresende bestimmt hin“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Pfeiffer-Pantring (SPD). Die Stadt miete Wohnungen an. Es sei auch schon gelungen, Rentnern in zu großen Wohnungen kleinere Apartments zu vermitteln. Die noch 2022 drohende Belegung von Bürgerhäusern wie das in Gelnhaar mit Flüchtlingen ist für Pfeiffer-Pantring vom Tisch. Auch der Ortenberger Hof werde nicht dafür gebraucht. Solche Notmaßnahmen führten zu Protesten.

Sie hatten nach Einschätzung der Bürgermeisterin nichts mit einer flüchtlingsfeindlichen Haltung der Bevölkerung zu tun. „Es ging um den Widerstand gegen eine Unterbringung in Zelten oder auch den Wegfall des Bürgerhauses als zentralen Versammlungsort für Familie, Religion Sport und Kultur“, erklärt sie.

Die Aufnahme weiterer Flüchtlinge ist wohl irgendwie machbar. Die Kommunen im Wetteraukreis haben gelernt, dass mehr Kommunikation und die Suche nach freien Wohnungen besser sind als die Requirierung von Bürgerhäusern oder der Aufbau von Zeltlagern auf Sportplätzen. Zumindest im Ostkreis scheint das momentan nicht notwendig zu sein.

