Flächenfraß weiterhin enorm

Auf den Äckern jenseits der Zubringerstraße zur A 66 soll das zehn Hektar große neue Diedenberger Gewerbegebiet entstehen. kajo © kajo

Jährlich wird in der Region Land in der Größe von 584 Fußballfeldern bebaut

Main-Taunus - Wer durch Hattersheim fährt, für den wird es besonders augenfällig: Es gibt ihn sehr wohl, den Wohnungsbau im Main-Taunus-Kreis. Und nicht nur hier, sondern an vielen Stellen im MTK und in der gesamten Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Der Regionalverband lässt jetzt wissen, dass zwischen 2017 und 2021 durchschnittlich 22 300 Wohnungen pro Jahr neu gebaut worden sind, in diesem Zeitraum also insgesamt 111 500 Wohnungen.

Einige stehen leer. In Hofheim gibt es derzeit ein paar Mietangebote, deren Preis so hoch ist, dass er kaum noch Akzeptanz am Markt findet. Viele würden sich im Main-Taunus-Kreis auch gern Eigentum kaufen, doch das nötige Geld dafür verdienen längst nicht alle Menschen, die heute hier leben. Die Preise für Grund und Boden im Vordertaunus sind längst davongelaufen. Selbst Wohnungsbaugesellschaften können zusätzlichen preisgünstigen Wohnraum allenfalls noch auf eigenen Grundstücken schaffen.

Der Traum vom Eigenheim platzt

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verschärft sich die Lage weiter, denn die Inflation und ihre Folgen wie höhere Löhne, immer neue Vorschriften für Baustandards und weiter steigende Zinsen lassen reihenweise Eigenheimträume platzen. Hinzu kommt, dass Klimawandel und der Wunsch, sich verstärkt mit regional erzeugten Produkten zu ernähren, zunehmend Menschen fragen lässt, ob es gut ist, noch mehr Flächen zu versiegeln und als Kommunen immer weiter zu wachsen, mit auch negativen Folgen. Nicht nur in Hofheim kennt man diesen Konflikt - Stichwort Vorderheide oder Römerwiesen.

Der Regionalverband, auch zuständig für die Aufstellung des Flächennutzungsplans, beobachtet die Entwicklung mit Sorge. „Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum in der Region“, sagt Rouven Kötter (SPD), Erster Beigeordneter des Regionalverbands. Angesichts bundesweit sinkender Zahlen für Baugenehmigungen sei es „weiterhin wichtig, in moderatem Umfang erschwingliche Bauflächen auszuweisen“. Der Regionalverband sehe „in den Siedlungsbereichen entlang der Schienenstrecken“ Entwicklungsmöglichkeiten.

Der MTK dürfte kaum gemeint sein, denn „erschwingliche Bauflächen“ gibt es hier selbst direkt an Bahngleisen nicht (mehr). Die Preise für Wohnungen, die auf dem ehemaligen Raiffeisen-Gelände am Krifteler Bahnhof entstanden sind, waren keine für kleinere Geldbeutel. Und dass auf dem Gelände von Polar Mohr in Hofheim günstiger Wohnraum entstehen wird, glaubt niemand.

Bleibt der zweite Tipp des Ersten Beigeordneten. Er lautet, „Innenentwicklungspotenziale nutzen - durch Aufstockungen und Anbauten bestehender Wohngebäude sowie durch Neustrukturierung beispielsweise nach Abriss - und nicht zuletzt durch moderate Dichteerhöhung bei der Bebauung“. Ein Rezept, das Bauträger längst verfolgen, das aber auch nicht nur Fans hat.

Eine Folge der Gesamtentwicklung: Der Flächenfraß in der Metropolregion war laut Regionalverband zuletzt nicht mehr ganz so groß, wie er schon mal war. „Der tägliche Flächenverbrauch von 3,1 Hektar Siedlungs- und Verkehrsfläche in den Jahren 2012 bis 2016 konnte zwischen 2017 und 2021 auf 1,6 Hektar beinahe halbiert werden“, lässt Kötter wissen. Fürs bessere Vorstellungsvermögen: Das sind jedes Jahr statt 1131,5 jetzt nur noch 584 Fußballfelder. Das ist auch so, weil es schwieriger geworden ist, neue Bau- und Gewerbegebiete und neue Straßen überhaupt durch- und umzusetzen.

Mit Blick auf letztere mahnt Kötter, „um die Stellung von Industrie und Gewerbe zu festigen“, sei es wichtig, „die vorhandenen Industrie- und Gewerbeflächen einer gewerblichen Nutzung vorzubehalten“.

Entwicklungsflächen seien zudem „notwendig, um die regionalen Unternehmen - insbesondere kleine und mittlere - zu halten und ihre Zukunft sicherstellen zu können“, sagt der Sozialdemokrat. Eine Argumentation, die Hofheims Bürgermeister Christian Vogt (CDU) teilt, der ja beim Regionalverband Zustimmung für die Pläne der Stadt erreichen will, in Diedenbergen ein neues Gewerbegebiet genau zu diesem Zweck zu erschließen.