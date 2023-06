Feuerteufel für Brände in Darmstadt und Roßdorf verantwortlich

Von: Annette Schlegl

Teilen

Das ausgebrannte Container-Wohnheim für Geflüchtete in Roßdorf geht wohl auf das Konto des Quartetts. © Claudia Kabel

Die Polizei hat vier Verdächtige ermittelt, die in der geplanten Flüchtlingsunterkunft in Roßdorf sowie in der Papierfabrik in Darmstadt-Eberstadt Feuer gelegt haben sollen.

Die Polizei hat vier Verdächtige festgenommen, die unter anderem am 30. April das Feuer in einer geplanten Container-Wohnanlage für Flüchtlinge auf einem Sportgelände in Roßdorf (Landkreis Darmstadt-Dieburg) gelegt haben sollen. Hinweise auf ein politisches Tatmotiv gebe es aktuell nicht, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag. Die Männer im Alter von 18, 22, 23 und 25 Jahren kämen auch für den Brand in einer Papierfabrik in Darmstadt-Eberstadt Anfang Mai in Frage: Dort gingen 2000 Kubikmeter gepresste Papierballen in Flammen auf und konnten erst nach Tagen gelöscht werden.

Das Quartett sei mutmaßlich für eine ganze Brandserie in Südhessen verantwortlich und habe dabei mehrere Millionen Euro Schaden verursacht, so die Polizei. Haftbefehle seien schon erlassen worden, die Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Mehr als zehn Brände sollen die vier Verdächtigen in Südhessen gelegt haben

Seit Beginn des Jahres 2023 waren vor allem in den Ortschaften Roßdorf, Reinheim, Gundernhausen, Groß-Umstadt und Ober-Ramstadt immer wieder Holzstapel, Scheunen, Lagerhallen, Baumaterial und Fahrzeuge angezündet worden. Bis Ende Mai dieses Jahres zählte die Kripo Darmstadt mehr als zehn Brände, für die die Festgenommenen als Täter in Betracht kommen.

Nach dem Brand eines Autos in Roßdorf hatte die Polizei bereits am 18. Mai zwei der Tatverdächtigen auf frischer Tat festgenommen. Bei den Wohnungsdurchsuchungen der Verdächtigen stellten die Ermittler Beweismittel sicher. Ende Mai und Anfang Juni folgten dann die beiden weiteren Festnahmen. Die Kripo geht davon aus, dass die Männer in wechselnder Besetzung die Brände gelegt hatten. ann/dpa