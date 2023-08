Ferienbetreuung verzweifelt gesucht

Teilen

Lisa Klein spielt gern mit ihrer behinderten Tochter, doch sie hat auch berufliche Verpflichtungen und nicht genug Urlaub, um alle Ferienwochen abdecken zu können. babs © babs

Es gibt es kaum Angebote für Schulkinder mit starker Behinderung

Main-Taunus - Vom Fachkräftemangel ist viel die Rede und davon, dass Menschen, die gern mehr arbeiten würden, dafür Unterstützung brauchen. Frauen wie Lisa Klein etwa, deren Namen wir für diesen Bericht zum Schutz ihrer Familie abgeändert haben. Lisa Klein ist Software-Entwicklerin. Eine stark gefragte Fachkraft also. Und sie will ihre Arbeitskraft auch sehr gern einsetzen. Doch die 24 Stunden pro Woche, die sie sich derzeit zutraut, oder würde man besser sagen zumutet, sind schon in Schulzeiten für sie schwierig genug zu erfüllen.

Ein richtiges Problem hat Lisa Klein aber regelmäßig, wenn es Ferien gibt. Denn die dreifache Mutter hat eine Tochter mit einem seltenen Syndrom und besucht wegen der daraus resultierenden Behinderungen die Bodelschwinghschule in Hofheim. Dass hier donnerstags schon um 13 Uhr und freitags um 12 Uhr der Unterricht für ihre Tochter endet, darauf hat Lisa Klein ihre Arbeitszeiten extra abgestellt. Doch jetzt, in den Sommerferien, fehlt ein Angebot ganz besonders, das an jeder „normalen“ Grundschule Usus ist. „Es gibt keinerlei Betreuung“, sagt Klein.

„So viel Urlaub hat einfach niemand“

Auch Stefanie Schuchmann, die ebenfalls eine Tochter an der Bodelschwinghschule hat, kennt das Problem, das vor allem in den sechswöchigen Sommerferien Familien mit behinderten Kindern vor hohe Hürden stellt. „So viel Urlaub hat einfach niemand“, sagt die Logopädin. Also heißt es für die ohnehin stark geforderten Eltern, dass sie regelmäßig auf die Suche nach einer Ferienbetreuung gehen müssen. Eine Teilnahme an kommunalen Ferienspielen, wie sie andere Eltern in Anspruch nehmen, kommt für Kinder mit starker Beeinträchtigung nicht in Frage. „Wenn überhaupt, dann nur, wenn ein Teilhabeassistent als Begleiter mitkäme“, weiß Schuchmann. Doch diese gehen - wie die Lehrer - mit dem Schuljahresende in die Ferien.

Zwei Angebote blieben, sagen Schuchmann und Klein. Das eine mache die Lebenshilfe in Hofheim, das andere der Sozialtherapeutische Drehpunkt. Die zweiwöchige Ferienbetreuung der Lebenshilfe, die montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr angeboten werde, finden die betroffenen Mütter gut. „Sie ist nur extrem teuer“, sagt Klein. 117 Euro pro Tag - da frage man sich schon, ob man noch arbeiten gehen solle.

Das Angebot des Drehpunkts sei ein inklusives, erläutert Stefanie Schuchmann. Ob es zustande komme, hänge stets daran, ob auch genügend Kinder ohne Behinderung angemeldet würden. Leider bekomme man darüber erst sehr kurzfristig Nachricht. Für die Familien eine Hängepartie. Hinzu komme, dass zwar pro Betreuungswoche die Grundgebühr nur 95 Euro betrage, doch für eine Teilhabe-Assistenz, die es ja auch brauche, kämen zusätzliche Kosten von 30 Euro pro Stunde auf die Eltern zu. Je nachdem, ob eine oder zwei Wochen Betreuung in Anspruch genommen werden, seien also weitere 750 oder 1500 Euro zu zahlen.

Als Kostenträger käme „theoretisch das Sozialamt“ in Frage, meint Lisa Klein - aber nur, wenn man Sozialhilfeempfänger sei. Zuschüsse zu beantragen, sei ansonsten mit riesigem bürokratischen Aufwand verbunden. Ein 20-seitiges Antragsformular, in dem alles offengelegt werden müsse - von der Anzahl der auf den Haushalt zugelassenen Autos bis zu den Beiträgen zur Rentenversicherung - lässt manche Eltern gleich kapitulieren.

Stefanie Schuchmann und Lisa Klein haben beim Kreis als Schulträger angefragt, ob nicht gegen die Ungleich-Behandlung, dass es für ihre Kinder keine Betreuung gibt, zumindest für die Ferien, etwas getan werden kann. Landrat Michael Cyriax habe die Berechtigung ihres Anliegens gesehen, meinen die Frauen. Der Versuch, für die Bodelschwinghschule für die Sommerferien in diesem Jahr noch etwas auf die Beine zu bringen, sei aber leider im Sand verlaufen.

Doch die beiden möchten am Ball bleiben, stellvertretend für alle anderen berufstätigen Eltern mit behinderten Kindern. Es gehe nicht nur um ihr Recht, arbeiten zu können, es gehe auch um das Recht auf Teilhabe für ihre Kinder, sagen die Mütter.

Lisa Klein und ihr Mann teilen derzeit die verbleibenden vier Ferienwochen urlaubsmäßig auf. „Jeder nimmt zwei Wochen“, sagt die IT-Expertin. Ein gemeinsamer Urlaub ist somit für die Familie gar nicht mehr drin. Und das ist längst nicht die einzige Einschränkung, die die fünfköpfige Familie zu bewältigen hat.

Der Kreis teilt auf Anfrage mit, er arbeite „auch in Rücksprache mit den Bürgermeistern im MTK sowie einigen Trägern, an einer möglichen Umsetzungsstrategie für ein inklusives Zusatzangebot“.