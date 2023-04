Feier über Kreisgrenzen hinweg

Königsteiner Straße Höhe Alleestraße um 1910. Im Gegensatz zum Trottoir war die Straße selbst damals nicht befestigt und bei Regen wurde daraus schnell eine Matsch-Piste. © Stadtarchiv Bad Soden am Taunus

„200 Jahre Königsteiner Straße“ ist auch mit Verspätung interessant

Da schaffen es Kommunen aus drei Kreisen gemeinsam ein Jubiläum zu planen. Es soll Feste und Ausstellungen geben - dann kommt Corona und alle Planungen sind hinfällig. Doch nun wird das Projekt endlich umgesetzt - und nun kann den Organisatoren bestenfalls noch das Wetter die eine oder andere Veranstaltung verhageln. Zu stoppen ist „200 Jahre Königsteiner Straße“ eigentlich nicht mehr.

2020 wollten die Frankfurter Stadtteile Höchst und Unterliederbach, die Main-Taunus-Kommunen Sulzbach und Bad Soden sowie die Hochtaunus-Stadt Königstein gemeinsam das Jubiläum der Straße, die vom Main fast schnurgerade bis zum Kreisel in Königstein führt, feiern. Nun, drei Jahre später, wird eben 200 + 3 gefeiert. Die Geschichte der „Königsteiner Chaussee“ wird durch das verspätete Jubiläum aber keineswegs uninteressanter. Und feiern können die Menschen zweifelsfrei immer.

Ausstellung wandert von Ort zu Ort

Das große Jubiläumsfest auf der Königsteiner Straße steigt am Sonntag, 7. Mai, von 11 Uhr bis in den frühen Abend in Bad Soden. Gefeiert wird der Straßengeburtstag mit keinem reinen Straßenfest. Auch im Badehaus und im Alten Kurpark gibt es Angebote.

Die Initiative, das Jubiläum über die Kreisgrenzen hinaus zu feiern, kam von Bad Soden. In den anderen Kommunen rannte Stadtarchivarin Dr. Christiane Schalles dann offene Türen ein. Alle beteiligten sich an den Vorbereitungen - und Sulzbachs Bürgermeister Elmar Bociek bedankte sich gestern für die Bad Sodener Federführung.

Vertreterinnen und Vertreter aller Anrainerkommunen der „Kö“ waren gestern ins Bad Sodener Rathaus gekommen, um zu verraten, was sie in den kommenden Monaten vorhaben. Im Zentrum der Pläne steht dabei die Ausstellung „Vom Main in den Taunus - 200 Jahre Königsteiner Chaussee“. Sie ist zunächst vom 6. Mai bis zum 25. Juni in der Stadtgalerie zu sehen; dort, wo sie bereits 2020 aufgestellt war, dann aber ungesehen wieder abgebaut werden musste. Dr. Christiane Schalles, die die Ausstellung kuratiert: „Wir sind froh, dass wir sie jetzt zeigen können.“

Vom 29. Juni bis zum 6. August ist die Ausstellung zum Jubiläum im Alten Höchster Schloss zu sehen, vom 13. August bis zum 10. September im Haus der Begegnung in Königstein und schließlich am 2. und 3. Dezember im Sulzbacher Bürgerhaus parallel zum Weihnachtsmarkt in der Gemeinde.

Gefeiert wird die „Kö“ in Unterliederbach beim Bürgerfest am 4. Juni auf dem Gelände der Ludwig-Erhard-Schule sowie beim Parkfest am Vereinsringhaus am 3. September.

Das Höchster Schlossfest vom 30. Juni bis zum 9. Juli würdigt mindestens zwei Jubiläen: neben dem der Königsteiner Straße auch „400 Jahre Höchster Fähre“. Zudem gibt es Ende Juni / Anfang Juli in der Fußgängerzone eine Plakataktion mit dem Titel „Die Kö: Damals, gestern und heute“.

Die Königsteiner Straße sei für die Entwicklung der Anrainerkommunen „bedeutend“ gewesen, sagte Bad Sodens Bürgermeister Frank Blasch gestern. Sie habe die Stadt auf einmal erreichbar gemacht. Heute sei sie „die Lebensader unserer Stadt“, die maßgeblich zum wirtschaftlichen Wachstum und der städtebaulichen Entwicklung in Bad Soden, aber auch in den Nachbarkommunen beigetragen hat. Sie sei Segen, aber auch Fluch mit Lärm und Luftverschmutzung. Nun wird sie aber gefeiert.