Fehler der 80er nicht wiederholen

Ob das Kurhaus komplett abgerissen und neu gebaut wird oder lediglich ein Teilabriss für eine Sanierung ansteht, ist noch nicht klar. Das Maritim-Hotel im Gebäude soll so bleiben, wie es ist. hillebrecht © ahi

BAD HOMBURG Beim CDU-Empfang verspricht Kurdirektor Transparenz beim Kurhaus-Bau

Kurdirektor Holger Reuter hat Mitgliedern des CDU-Stadtverbandes zum Stand der Umbauplanungen fürs Kurhaus berichtet. Antworten auf die drei wichtigsten Fragen musste er allerdings schuldig bleiben: Was wird’s am Ende kosten, wann geht’s los und wie lange wird’s wohl dauern?

Zu vieles sei bei der Evaluierung der drei Alternativen noch ungeklärt, sagte er. Immerhin: Mit einem „dreistelligen Millionenbetrag“ sei wohl zu rechnen. Die Sorge, dass die Kosten davongaloppieren, teilte Reuter nicht. Man gehe mit einem transparenten Konzept an die Aufgabe heran, plane erst, was alles im neuen Kurhaus untergebracht werden soll, und sage nicht nur, was es kosten dürfe.

Mitnehmen konnten die Christdemokraten, dass Ende des Jahres Modelle gezeigt werden sollen. Daran müsse sich die Entscheidungssuche, in die auch die Bürger eingebunden werden, anschließen. Wie lange das dauern werde, könne wegen der enormen Komplexität des Projektes noch nicht verlässlich gesagt werden. Bürgermeister Oliver Jedynak (CDU) riet, sich lieber „zwei, drei Jahre“ mehr Zeit zu nehmen. Bei diesem so wichtigen Projekt dürfe man sich nicht selbst unter Druck setzen.

Während der Bauzeit, so lange es auch dauern werde, liege die Kultur sowie das Kongresswesen in der Stadt nicht brach. Es gebe Beratungen mit Kinopolis, dass das neue Kino in bestimmten Zeiten für städtische Veranstaltungen geblockt werden könne. Zudem gebe es andere Ausweichquartiere; Spielzelte seien ebenfalls denkbar. Reuter teilte Bedenken nicht, wonach Kongresse ihren Zenit während der Pandemie überschritten haben könnten und das Kurhaus vielleicht zu groß gedacht werde:„Es wird weiter Kongresse geben, nur werden es andere, teils hybride Formate sein.“

Ausweichquartiere für Bauzeit im Blick

Eine Wandelhalle werde es nicht geben, wohl aber einen modernen Kurbetrieb. Geplant sei ein multifunktionelles Kur-, Kongress- und Kulturzentrum für die Stadt, aber auch für die 600 000 Übernachtungs- und 3,1 Millionen Tagesgäste jährlich. Ob das dann unbedingt wieder „Kurhaus“ heißen müsse, sei nicht entscheidend.

Der Umstand, dass das Maritim aus dem Projekt ausgestiegen ist, sein Hotel aber neben dem dann neuen Kurhaus weiter betreiben will, warf im Publikum die Frage nach der Harmonie der Ansicht auf. Auch hier konnte Reuter beruhigen. Der Ausstieg mache die Dinge nicht einfacher, man freue sich aber über den Verbleib des Hotels und stehe in kooperativen Verhandlungen mit dem Konzern. Mit einer entsprechenden Fassadengestaltung könne man einen optischen Bruch vermeiden. Die Verhandlungen mit Maritim seien diffizil, vor allem wegen der gemeinsamen Nutzung der Tiefgarage. Die sei aber ohnehin eine riesige planerische Herausforderung, denn 430 breitere Stellplätze gelte es zu schaffen, was auf zwei Etagen schwierig sei. Das Theater untendrunter soll in seiner Kubatur erhalten bleiben. Das lasse sich durch Abstützen lösen.

Um den Stellplatzbedarf aber insgesamt abzubilden, könne es nötig sein, einen Bereich mit einer kleinen, dritten Etage zu versehen - eine planerische Herkulesaufgabe, bei der unter anderem zu berücksichtigen sei, dass das Leben in der Stadt, insbesondere auf der Louisenstraße, während der Bauzeit schließlich weitergehen müsse.