Familienrechtliche Erstberatung

Wetterau. Anwältin Fabienne Metz bietet in Kooperation mit dem Frauen-Notruf Wetterau eine familienrechtliche Erstberatung in Nidda an. Der nächste Termin ist am Freitag, 12. Mai, 9.30 bis 12.30 Uhr. Dabei können Fragen zu den Themen Scheidung, Unterhalt, elterliche Sorge oder Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz besprochen werden. Ebenso kann geklärt werden, welche Unterlagen nötig sind.

Terminvereinbarung unter Tel.: 0 60 43/44 71 oder per Mail an info@frauennotruf-wetterau.de. red