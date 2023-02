Familienfest vorbereiten

Für Sonntag, 21. Mai, ist rund um das Karbener Jugend- und Kulturzentrum (Jukuz) wieder das Familienfest geplant. Vereine, Institutionen oder Gruppen, die für Karbener Familien in verschiedenen Lebenssituationen wichtig sind, können sich mit einem Stand präsentieren. Roter Faden des Festes ist die „Familiade“. Dabei handelt es sich um Spielstationen, die von den einzelnen Ständen angeboten werden und die von den Besuchern in Familien- oder Generationengruppen durchlaufen werden.

Belohnung dafür ist die Teilnahme an einer Tombola.

„Mit dieser Form gelingt es sehr gut, neben Spaß und Unterhaltung einen Leitfaden für die Besucher zu bieten, um die verschiedenen Anbieter kennenzulernen und gleichzeitig gute Möglichkeiten zu Kontakten und Gesprächen zu schaffen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Karben. Damit sich Vereine und Institutionen präsentieren können, gibt es neben dem Info-Stand und Spielstation auch die Chance für Auftritte, die Möglichkeit ein Essens- und Getränkeangebote zu machen oder andere Spielangebote.

Ein erstes Vorbereitungstreffen für diejenigen, die mitmachen möchten, ist am heutigen Dienstag, 7. Februar, 19 Uhr, im Jukuz. Vereine und Gruppen, die sich am Familienfest beteiligen möchten, melden sich bei Angelika Möller unter moeller@jukuz-karben.de an. red