EVG-Streik trifft Nahverkehr im Rhein-Main-Gebiet

Von: Steven Micksch

Die U-Bahnen in Frankfurt verkehren am Freitag planmäßig. © christoph boeckheler*

Der von der EVG initiierte Bahnstreik am Freitag legt auch die Regionalzüge und S-Bahnen in der Rhein-Main-Region lahm. In Frankfurt gibt es aber Alternativen.

Der für Freitag angekündigte Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wird im Rhein-Main-Gebiet spürbare Auswirkungen haben. Die Deutsche Bahn kündigte an, dass neben dem Fernverkehr auch der Regional- und der S-Bahn-Verkehr am Freitagvormittag „erheblich beeinträchtigt“ sein werden.

Konkret bedeutet dies, dass es keine Fahrten von Regionalbahnen (RB) und Regional-Expressen (RE) zwischen 3 und 11 Uhr geben wird. Auch die von der VIAS betriebenen Odenwaldbahn und Pfungstadtbahn sind betroffen. Es sei ebenso wahrscheinlich, dass die Züge der HLB und des Anbieters Vlexx nicht fahren können, weil die Schieneninfrastruktur im Ganzen betroffen ist. Wie stark auch die S-Bahnlinien rund um Frankfurt betroffen sind, konnte die Bahn am Mittwoch noch nicht sagen. Wahrscheinlich ist, dass auch die S-Bahnen bis 11 Uhr nicht fahren.

Die U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse in Frankfurt sind von den Arbeitsniederlegungen nicht betroffen und fahren nach dem gewohnten Zeitplan. Die Linie U9 ist aktuell aber ganz eingestellt.

Der Streik soll am Freitagvormittag gegen 11 Uhr enden. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass „nach Ende des Ausstands zeitnah wieder so viele Verbindungen wie möglich nach dem regulären Fahrplan angeboten werden“ sollen. Im Fernverkehr werde der Betrieb um 13 Uhr anlaufen. mic