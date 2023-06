Ersatzbusse halten nicht in Lorsbach

Hessen Mobil macht am 17. Juli die Landstraße dicht / Spundwand soll nun doch möglich sein

hofheim - Kaum ein Tag vergeht, ohne dass es neue Termine oder andere Neuigkeiten zur bevorstehenden Vollsperrung der Landesstraße 3011 in Lorsbach gibt. Erst unlängst hatte die Stadt darüber informiert, dass die Landesstraßenbehörde Hessen Mobil am 4. Juli mit den Arbeiten beginnen und die Straße sperren wolle. Das aber ist schon nicht mehr der aktuelle Stand der Dinge - nach Informationen dieser Zeitung wird Hessen Mobil die Straße am 17. Juli dichtmachen.

Klar ist seit gestern immerhin, wie der Schienenersatzverkehr organisiert wird, wenn vom 24. Juli bis zum 11. August werktags keine S-Bahn fährt. Notwendig ist das, weil zwischen Eppstein und Niedernhausen die Gleise ausgetauscht werden. Wie die Bahn auf Anfrage gestern mitgeteilt hat, fahren die Ersatzbusse in dieser Zeit von Niedernhausen über Eppstein und Kelkheim nach Hofheim - einen Halt in Lorsbach gibt es nicht. Zu hören war aber auch, dass die Regionalbahn im Stundentakt fährt und ausnahmsweise auch in Lorsbach hält.

Dass nicht schon längst mit den Arbeiten an der Straßenbaustelle begonnen wurde, liegt daran, dass anstelle der maroden Stützmauer an der Straße nicht wie bisher geplant eine Bohrpfahlwand, sondern womöglich eine Spundwand gebaut werden könnte. Dies könnte die Bauzeit verkürzen. Unverständlich ist, dass die Idee erst jetzt geprüft wird, wo genau dies aus der Hofheimer Politik schon vor Monaten vorgeschlagen wurde - damals hieß es, eine Spundwand sei nicht möglich. Jetzt wurde mit dem Thema noch einmal ein Gutachter befasst. Noch steht nicht fest, ob tatsächlich etwas daraus werden kann. So einfach scheint das nämlich nicht zu sein - die Beschaffenheit des Bodens spielt eine Rolle, das Grundwasser, die Auswirkungen auf die Bebauung und auf den angrenzenden Bahndamm. Wegen dieser Prüfungen wurde nicht, wie geplant, Mitte Juni mit den Bauarbeiten begonnen - eine Entscheidung soll in dieser Woche noch fallen.

Ganz offensichtlich hat die Gerichtsentscheidung, nach der eine einjährige Vollsperrung rechtswidrig ist, die Planungen mehr durcheinandergebracht, als zunächst zu vermuten war. Zu hören ist, dass vieles am Ablauf der Baustelle geändert werden muss. Wie lange die Baustelle insgesamt dauern und wie lange die Straße gesperrt bleiben soll, falls eine Spundwand gebaut werden kann, ist unklar.

Abgeschlossen wurden übrigens die Arbeiten am Heinrichsweg. Der Weg soll noch diese Woche wieder freigegeben werden. Bereits in den letzten Tagen war zu beobachten, dass viele Fußgänger die Absperrungen ignorierten.