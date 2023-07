Ermittlungen gegen Detektei nach Lkw-Streik: Verdacht auf Einführung von Kriegswaffe

Von: Gregor Haschnik

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in Zusammenhang mit dem Lastwagen-Streik in Gräfenhausen gegen eine Privatdetektei.

Während des Streiks der georgischen und usbekischen Lastwagenfahrer in Gräfenhausen wollte die polnische Firmengruppe Mazur die Lastwagen mit Hilfe einer Privatdetektei wieder unter ihre Kontrolle bringen. Dabei reiste die paramilitärisch wirkende „Rutkowski Patrol“ auch mit einem panzerähnlichen Fahrzeug an. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt deshalb wegen einer möglichen Straftat nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz, wie die Behörde auf FR-Anfrage mitteilte. Es bestehe der Verdacht, dass es sich bei dem gepanzerten Fahrzeug mit Allradantrieb, Marke „AMZ TUR VI“, um eine Kriegswaffe handelt, die ohne Genehmigung eingeführt wurde. Sie soll einst für polnische Streitkräfte im Afghanistan-Einsatz entwickelt worden sein. Bei Durchsuchungen in den Autos der Detektei seien zudem ein Messer mit zwölf Zentimeter-Klinge, ein Klappmesser und zwei Pfefferspraydosen sichergestellt worden. In dem Zusammenhang werden gegen 19 Personen weitere Verfahren geführt, wegen Verdachts des besonders schweren Falls von Landfriedensbruch, Körperverletzung und Störung einer Versammlung.

Der Spediteur und die Detektei hatten alle Vorwürfe zurückgewiesen und betont, stets rechtmäßig zu handeln, und sich als Opfer dargestellt. So sei der Polizeieinsatz, bei dem Mitglieder der Patrol vorläufig festgenommen wurden, skandalös gewesen. Die nach Anzeigen von dieser Seite geführten Ermittlungen dauerten an, so die Staatsanwaltschaft.

Die Patrol sei laut Aussage von Fahrern gewaltsam vorgegangen. Unter anderem soll beim Versuch, einen Lastwagen zu besetzen, der Kopf eines Fahrers gegen die Scheibe geschlagen worden sein.

Im Frühjahr hatten 60 Trucker auf der Raststätte sechs Wochen lang wegen ausstehender Löhne und schlechter Arbeitsbedingungen gestreikt. Ende April beglich Mazur alle Forderungen.