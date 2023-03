Erkennen von Gefahren

Wetterau - Für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren, die sich fit machen wollen im Erkennen, Vermeiden und in der Abwehr von Gefahrensituationen, bietet der Sportkreis Wetterau am Samstag, 25. März, ein Selbstverteidigungsseminar in Himbach an. Wie verhalte ich mich in einen Konflikt oder gar einer Gefahrensituation, wie stärke ich meine Kräfte, welche körperlichen Reaktionen laufen in solchen Situationen bei mir ab, und wie wehre ich notfalls Angriffe erfolgreich ab?

Das sind wesentliche Fragestellungen, die Frauen und Mädchen ab 16 Jahren in diesem Seminar beschäftigen. Ab sofort ist eine Anmeldung in der Servicestelle Echzell des Wetterauer Sportkreises möglich. Die Veranstaltung findet am Samstag, 25. März, von 14 bis 17 Uhr in der Limeshalle in Himbach statt. red