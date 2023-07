Eritrea-Festival Gießen: Opposition fühlt sich „im Stich gelassen“

Eritreische Oppositionelle bedauern die Gewalt bei Protesten gegen das Festival in Gießen, üben aber auch Kritik.

Gießen - Vertreter:innen der eritreischen Opposition in Deutschland haben ihr Bedauern über die Krawalle während der Proteste gegen das Eritrea-Festival ausgedrückt und gleichzeitig Kritik geäußert: Sie lehnten Gewalt ab. Die von ihnen angemeldeten Demonstrationen am zweiten Juli-Wochenende in Gießen, die sich gegen das Militärregime richteten, seien ruhig verlaufen. Die Auseinandersetzungen mit der Polizei seien am Rande und in den frühen Morgenstunden eskaliert, sagte Jacob Abraham bei einer Pressekonferenz am Montag in Frankfurt.

Zu dieser hatte der Verein „Vertreter der Eritreischen in Deutschland“ eingeladen, ein Zusammenschluss oppositioneller Gruppen. Abraham und sein Mitstreiter Dawit Tekle erklärten, die Polizei habe zum Teil gut agiert und die Demo geschützt, zum Teil aber auch Fehler gemacht: So seien friedliche Teilnehmer:innen lange aufgehalten und in ihrem Demonstrationsrecht beschnitten worden. Polizist:innen seien teils mit unverhältnismäßiger Härte vorgegangen.

Ein anderer Aktivist, der vor Ort war, bemängelte, es habe etwa bei den Lautsprecherdurchsagen keine Übersetzung gegeben. Mit Hilfe von Kommunikation hätten einige Situationen entschärft werden können. Als Teilnehmende aus der Menge gezogen worden seien, habe dies zu Panik bei einigen jungen Leuten geführt, von denen viele aus dem Ausland angereist waren.

Ausschreitungen bei Eritrea-Festival in Gießen: Festival offenbar genutzt für Propagandazwecke

Das Festival wird vom Zentralrat der Eritreer in Deutschland organisiert und offenbar zu Propagandazwecken des Regimes genutzt. Der Veranstalter hatte alle Vorwürfe zurückgewiesen und unter anderem mitgeteilt, es handele sich um eine kulturelle Veranstaltung, die die eritreische Kultur und Traditionen feiere.

Das hessische Innenministerium und die Polizei widersprachen der Kritik am Einsatz. Das Polizeipräsidium Mittelhessen verzeichnete in einer Bilanz nach den Krawallen 125 Strafanzeigen und 26 verletzte Polizist:innen. 131 Menschen seien zeitweise in Gewahrsam genommen worden.

Eritrea-Festival in Gießen: Opposition fühlt sich im Stich gelassen

Gießens OB Frank-Tilo Becher (SPD) forderte eine politische und juristische Aufarbeitung. Zuvor war die Stadt mit ihrem Versuch, die Veranstaltung zu verbieten, vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel gescheitert. Innenminister Peter Beuth (CDU) betonte nach den Vorfällen: „Unsere Polizistinnen und Polizisten sind nicht der Prellbock für Konflikte von Drittstaaten.“ Jörg-Uwe Hahn (FDP) sagte kürzlich im Landtag, es könne nicht sein, dass ein „Stammeskonflikt“, egal wo er weltweit stattfinde, hier ausgetragen werde. Der Verein kritisierte solche Äußerungen: „Wir sind Bürger dieses Landes“, sagte Abraham.

Sie lebten seit vielen Jahren in Deutschland, bräuchten Schutz, bekämen auch Unterstützung zum Beispiel aus der Kommunalpolitik – aber „wir fühlen uns oft im Stich gelassen“. Bereits Wochen vor dem Festival seien Oppositionelle von Anhängern des Regimes bedroht worden, auch mit dem Tod.

In anderen Ländern, etwa in Holland, seien solche Veranstaltungen untersagt worden. Hier finde das Eritrea-Festival seit gut zehn Jahren statt. Es sei alles andere als harmlos, werde vom Büro des Präsidenten Isayas Afewerki gesteuert, enthalte Kriegsrhetorik und solle die hier lebenden Kritiker:innen einschüchtern, erklärte Tekle. Der Verein bekräftigte seine Forderung nach einem Verbot des Festivals und prüft nach eigenen Angaben entsprechende juristische Schritte. (Gregor Haschnik)